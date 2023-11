Pedro Figueiredo segura top-30 em Espanha

Pedro Figueiredo continua na corrida para manter-se na primeira divisão do golfe profissional europeu.

O campeão nacional de 2013 jogou toda a época no DP World Tour, mas não conseguiu os pontos no ranking suficientes para garantir a sua permanência na elite europeia. Por isso, procura essa manutenção na última hipótese que lhe resta – a Escola de Qualificação. Há um ano, superou com galhardia esse autêntico inferno que são estas seis voltas seguidas de golfe. Esta semana está a dar indicações de poder repetir a proeza.

Na Fase Final da Escola de Qualificação do DP World Tour, que decorre na Catalunha, ‘Figgy’ está na mesma situação em que figurava após o dia inaugural da prova e desceu apenas um lugar, do grupo dos 29.º classificados para os 30.ºs. Já Tomás Melo Gouveia, o outro português em Tarragona, é agora o 145.º posicionado.

Pedro Figueiredo jogou este Sábado no Lakes Course do Infinitum Resort e completou a segunda volta em 68 pancadas, 3 abaixo do Par, depois de ontem ter actuado no Hills Course com um cartão de 70 (-2), totalizando, assim, 138 (-5).

O profissional da Vanguard está a somente uma pancada do top-20, o que é particularmente importante, porque os 25 primeiros classificados (e empatados), no final das seis voltas regulamentares deste torneio, conquistam o cartão para o DP World Tour 2024.

Tomás Melo Gouveia, por seu lado, tinha começado com 75 (+3) no Hills Course e hoje marcou 73 (+2) no Lakes Course, com isso caindo dos 131.ºs para os 145.ºs, com 148 (+5).

No domingo os dois portugueses irão competir novamente no Hills Course.

O alemão Freddy Schott, com voltas de 68 e 63, está na frente da classificação com 131 (-12).

Os 156 concorrentes irão fazer duas voltas em cada um destes dois campos espanhóis. No final das quatro primeiras rondas, será feito um cut para os 70 primeiros e empatados, os quais irão jogar mais duas voltas, unicamente no Lakes Course.