Pedro Figueiredo sexto na primeira jornada do Open de Munique

O golfista português Pedro Figueiredo concluiu esta quinta-feira a primeira volta do Open de Munique, na Alemanha, integrado no grupo dos sextos classificados, a três pancadas do líder, o italiano Andrea Pavan.Figueiredo cumpriu a primeira jornada desta prova pontuável para o European Tour em 69 pancadas, três abaixo do Par do campo, num dia em que marcou quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) e um 'bogey' (uma acima).O outro português presente em Munique, Ricardo Melo Gouveia, também esteve em bom plano nesta primeira jornada, fechando a volta integrado no grupo dos 22.º classificados com 70 pancadas (duas abaixo), entregando um cartão com seis 'birdies' e quatro 'bogeys'.A jornada esteve suspensa algumas horas devido a ameaça de trovoada e chuvas fortes, tendo sido interrompida mais tarde devido à falta de luz natural.