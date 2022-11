Pedro Figueiredo sobe a 10.º na Escola de Qualificação para World Tour

O golfista português Pedro Figueiredo subiu este sábado ao 10.º lugar da Escola de Qualificação em Tarragona, Espanha, última prova para aceder ao DP World Tour, com Ricardo Melo Gouveia a recuperar 49 postos no segundo dia de competição.



Figueiredo entregou um cartão com quatro pancadas abaixo do Par, após marcar cinco 'birdies' (uma abaixo do Par) e só um 'bogey' (uma acima), seguindo com -7 na prova espanhola.

Ricardo Santos subiu a 45.º, agora com três pancadas abaixo, após um dia com seis 'birdies' e dois 'bogeys', a compensar a prestação na sexta-feira, que tinha penalizado sobretudo Ricardo Melo Gouveia, à procura de se manter no principal circuito.

Estava em 115.º, depois de acabar com três pancadas acima do Par o primeiro dia de competição em Tarragona, mas um dia com seis 'birdies' e apenas dois 'bogeys' fê-lo subir 49 lugares, para 66.º.

A prova é liderada pelo golfista tailandês Kiradech Aphibarnrat, com 10 pancadas abaixo do Par, antes do último dia, no domingo.