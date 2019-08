Pedro Figueiredo sobe a 44.º em Crans Montana

O português Pedro Figueiredo subiu este sábado para 44.º no Omega European Masters de golfe, que está a decorrer em Crans Montana, na Suíça, ao cumprir a terceira volta em 67 pancadas, três abaixo do par do campo.





No percurso de hoje, Pedro Figueiredo registou cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois 'bogeys' (uma acima), subindo 14 lugares em relação a sexta-feira.Para a frente do torneio passou o argentino Andres Romero, que totaliza 196 pancadas (14 abaixo do par), menos uma do que o segundo, o australiano Wade Ormsby.