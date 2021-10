Pedro Figueiredo sobe a 45.º no Open de Maiorca

O português Pedro Figueiredo subiu este sábado para o grupo dos golfistas classificados na 45.ª posição no Open de Maiorca, num dia em que fez a sua melhor volta.

Na terceira volta ao percurso do Golf Santa Ponsa, Figueiredo entregou um cartão de 68 pancadas (duas abaixo do par), passando a ter um agregado de 209 shots (uma abaixo).

Na liderança do torneio do circuito europeu está o dinamarquês Jeff Winther, com 195 pancadas (15 abaixo do par), menos duas do que o espanhol Jorge Campillo.