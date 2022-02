Pedro Figueiredo temina Jonsson Workwear Open no 31.º posto

O golfista português Pedro Figueiredo subiu este domingo na classificação do Jonsson Workwear Open, torneio do Challenge Tour que decorreu na África do Sul, e terminou em 31.º lugar, enquanto Tomás Melo Gouveia ficou no 53.º posto.

Os dois representantes nacionais concluíram a derradeira volta com o mesmo resultado, 69 pancadas no Durban Country Club (par 72), mas Figueiredo, de 30 anos, conseguiu melhor posição no leaderboard, com um agregado de 276 pancadas, 10 abaixo do par.

Já Melo Gouveia, que ascendeu ao Challenge Tour por via das boas exibições protagonizadas no Alps Tour, na época passada, concluiu o seu primeiro torneio do ano no circuito satélite do DP World Tour com um total 279 pancadas, graças a três rondas abaixo do par e uma acima.

O sul africano JC Ritchie conquistou o título do Jonsson Workwear Open, depois de liderar a prova da primeira à última jornada e fechar a sua participação com um agregado de 260 pancadas, 26 abaixo do par e seis de vantagem sobre o segundo classificado, o belga Christopher Mivis.

Depois de dois triunfos em semanas consecutivas, JC Ritchie, que revalidou o título do Cape Town Open há uma semana, ascendeu ao primeiro lugar da 'Corrida para Maiorca', o ranking do Challenge Tour.