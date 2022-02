Pedro Figueiredo termina Cape Town Open no 55.º lugar

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo no 55.º lugar o Cape Town Open, segundo torneio da época do Challenge Tour, que decorreu no Royal Cape Golf Club e no Rondebosch Golf Club, na África do Sul.



Depois de passar o cut no top 20, graças a uma segunda volta com sete abaixo do Par, Figueiredo desceu de rendimento e este domingo cumpriu o Par 72 do traçado Royal Cape Golf Club. O português anotou três birdies (uma abaixo) e outros tantos bogeys (uma acima).

Com um agregado de 284 pancadas, quatro abaixo do Par, o golfista luso ficou empatado com outros sete jogadores na 55.ª posição.

O sul-africano JC Ritchie partiu, por sua vez, para os últimos 18 buracos a dois 'shots' de distância do anterior líder, Tom Mckibbin, mas conseguiu superar a concorrência, ao contabilizar 270 pancadas, 18 abaixo do Par, e revalidou o título do Cape Town Open, terceiro troféu da sua carreira no Challenge Tour.