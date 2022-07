Pedro Figueiredo termina em 12.º no Open da Áustria

O português Pedro Figueiredo fechou este domingo o Eurbam Bank Open, na Áustria, na 12ª posição, enquanto o outro português que sobreviveu ao 'cut', Vítor Lopes, ficou no 44.º lugar neste circuito de promoção ao DP World Tour.

Ao igualar o par do campo na derradeira volta, Pedro Figueiredo concluiu a sua participação na 12.ª posição, enquanto o compatriota Vítor Lopes, que hoje fez 72 pancadas, duas acima, terminou no 44º lugar.

Com 'birdies' (uma pancada abaixo) nos buracos 3 e 11 e 'bogeys' (uma acima) no 9 e no 16, 'Figgy' como Pedro Figueiredo é conhecido no golfe, finalizou a sua prestação no evento do Challenge Tour que, desde quinta-feira, decorreu no Golf Club Adamstal Franz Wittman, em Ramsau (Áustria).

O atleta luso concluiu a prova no grupo de sete jogadores que repartiram o 12º lugar, contabilizando um total de 276 pancadas, o que lhe valeu um prémio de 4.000 euros.

Por seu turno, o algarvio Vítor Lopes repetiu as 72 pancadas de sábado, numa volta em que fez quatro 'birdies', dois 'bogeys' e dois 'duplos-bogey' (duas acima), estes nos buracos 2 e 13.

Com este resultado, caiu nove posições na tabela classificativa, ficando no lote dos 44.º classificados, juntamente com mais cinco jogadores, com um total de 281 pancadas, o que se traduziu num 'prize money' de 1.275 euros.

O campeão foi o alemão Marc Hammer, que terminou com um agregado de 270 pancadas, impondo-se por duas pancadas ao francês Pierre Pineau, segundo, e ganhando o seu primeiro título no Challenge Tour.