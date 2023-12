Pedro Figueiredo termina em 18.º no Open das Maurícias

O golfista português Pedro Figueiredo terminou no 18.º lugar o Open das Ilhas Maurícias, competição do DP World Tour que este domingo teve a quarta e última volta em Heritage Bel Ombre.

Após ter feito no sábado a pior volta do torneio, Pedro Figueiredo regressou às boas prestações no Heritage La Reserve Golf Club, com um resultado de 68 pancadas (quatro abaixo do Par).

Figueiredo conseguiu no último sete 'birdies' e o seu resultado não é melhor porque também marcou um 'duplo bogey' e um 'bogey'.

Face à classificação da véspera, sobe 10 lugares e conclui em 18.º, em igualdade com mais seis jogadores, com 280 (oito abaixo do Par).

O resultado valeu-lhe um prémio monetário de 12.778,63 euros.

A prova teve por vencedor o sul-africano Louis Oosthuizen, que terminou com um agregado de 271 (-17), menos duas do que o inglês Laurie Canter.

Para Oosthuizen este é já o 11.º sucesso no DP World Tour e o segundo no período de uma semana, já que fora o campeão do Alfred Dunhill Championship, em Malelane, na África do Sul.

A próxima prova circuito terá lugar de 11 a 14 de janeiro de 2024, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.