Pedro Figueiredo termina em 35.º o British Challenge

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo na 35.ª posição o British Challenge, prova da segunda divisão do golfe europeu, depois de ter subido 14 lugares na classificação em relação a sábado.

Pedro Figueiredo fechou o torneio com um agregado de 290 pancadas, tendo entregado hoje um cartão com 70 'shots' (dois abaixo do par), com cinco 'birdies' (um abaixo), dois 'bogeys' (um acima).

Nas voltas anteriores do torneio do Challenge Tour, o golfista português, que terminou empatado com outros sete jogadores, marcou 70, 77 e 73 pancadas pancadas.

A prova foi ganha pelo escocês Euan Walker, que concluiu com 280 pancadas (oito abaixo).