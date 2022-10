Pedro Figueiredo termina em 39.º o Open da Provença

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo em 39.º lugar o Open da Provença, prova do Challenge Tour, após uma excelente volta final, com quatro pancadas abaixo do par.

A boa prestação no quarto e último dia valeu-lhe uma subida de 18 lugares no torneio que decorreu no Golf International de Pont Royal, em Mallemort, na Provença.

Figueiredo fez hoje sete 'birdies' (uma pancada abaixo do par), e três 'bogeys' (uma acima) e fecha o torneio com 285 pancadas, três abaixo do par.

A vitória esperada, tal a vantagem que já tinha, pertenceu ao sueco Joel Sjoholn, com 271 pancadas (17 abaixo).