Pedro Figueiredo termina em 60.º lugar no Empordà Challenge

O golfista português Pedro Figueiredo terminou este domingo no 60.º lugar no Empordà Challenge, que decorreu no traçado de Par 70 do Empordà Golf, em Girona, onde o escocês Liam Johnston conquistou o seu terceiro título do Challenge Tour.

O profissional de Azeitão melhorou quatro pancadas na volta final, mas depois do desacerto na terceira ronda, não conseguiu ascender no 'leaderboard', tendo ficado na 60.ª posição isolado com um agregado de 294 pancadas (70+70+79+75), 14 acima do Par.

Apesar da exibição menos feliz, após integrar o lote de 60 jogadores que passaram o 'cut', entre os 156 que iniciaram o torneio espanhol, Pedro Figueiredo, de 30 anos, vai manter-se no 67.º lugar no ranking do Challenge Tour.

Já o escocês Liam Johnston, de 29 anos, sagrou-se campeão do Empordà Challenge, ao contabilizar 267 pancadas (71+65+64+67), deixando o inglês Todd Clements na segunda posição e o sueco Jens Dantorp, anterior líder, no último lugar do pódio.