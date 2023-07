Pedro Figueiredo termina em 65.º torneio de golfe na Dinamarca

O golfista português Pedro Figueiredo terminou este domingo no 65.º lugar, empatado com mais dois jogadores, o torneio Made in Himmerland, disputado em Farso, na Dinamarca.

Figueiredo, que desceu 14 lugares na classificação em relação a sábado, fez hoje a pior das quatro voltas do torneio, marcando 73 pancadas (três acima do par), terminando com um agregado de 282.

O português, que começou o torneio com 72 'shots', somando 67 e 70 nas seguintes, entregou hoje um cartão com um 'birdie' (uma abaixo), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima).

O dinamarquês Rasmus Hojgaard venceu no play-off o torneio do DP World Tour, depois de ter terminado as quatro voltas com um agregado de 267 pancadas empatado com o espanhol Nacho Elvira.