Pedro Figueiredo termina em 70.º no Joburg Open

O golfista português Pedro Figueiredo terminou na 70.ª posição o Joburg Open, na África do Sul, cuja quarta e última volta se disputou este domingo no Randpark Golf Club, em Joanesburgo.

Na quarta ronda, entregou um cartão com uma pancada acima do par do campo, com três 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas acima), mantendo a posição na tabela que já tinha na véspera.

Nos quatro dias, fecha com 286 pancadas, ou seja mais duas do que o par definido para as quatro voltas.

O Joburg Open acabou por ser conquistado pelo dinamarquês Joachim Hansen, com 19 pancadas abaixo do par, destronando no último dia o sul-africano Wilco Nienaber, que ficou com -17.