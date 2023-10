Pedro Figueiredo termina no 53.º lugar o Open de Espanha

O golfista português Pedro Figueiredo teve este domingo o seu pior dia no Open de Espanha, com 73 pancadas (duas acima do par), o que lhe custou a perda de 27 lugares, terminando na 53.ª posição.

O torneio madrileno do DP World Tour foi conquistado de forma espetacular pelo francês Matthieu Pavon, que fechou o dia com 64 pancadas (sete abaixo), o que lhe valeu um agregado de 261 (-23), superando por quatro o sul-africano Zander Lombard.

Com a sua prestação no campo do Club de Campo Villa de Madrid, Figueiredo, único luso em competição, ganhou 10.707,56 euros.

Quanto a Pavon, arrecada quase 524 mil euros com este seu sucesso num dos torneios mais importantes da Europa.

O jogador francês, de 30 anos e ascendência espanhola, chegou a Madrid como 65.º do ranking mundial e sem nenhum triunfo no DP World Tour. Em 2022, esteve muito próximo ganhar, mas acabou em segundo, atrás do espanhol Jon Rahm, somente nono.

Pavon liderou o torneio do início ao fim, um feito que não acontecia desde a vitória do inglês Neil Coles, em 1973, no segundo ano do Open de Espanha no calendário europeu.