Pedro Figueiredo termina Open de Madrid em 33.º

O português Pedro Figueiredo terminou este domingo o Open de Madrid no grupo dos golfistas classificados na 33.ª posição, ao completar a quarta e última volta com um total de 278 pancadas, seis abaixo do par.





O único representante luso em prova, que era 32.º na véspera, acabou por descer um lugar na classificação geral, depois de fechar a derradeira ronda com 69 shots, ao registar quatro birdies (uma pancada abaixo do par) e dois bogeys (uma acima).O Open de Espanha foi conquistado, pelo segundo ano seguido, pelo espanhol Jon Rahm, que completou a prova com um agregado de 262 'shots', 22 abaixo do par.