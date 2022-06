Pedro Figueiredo terminou terceira volta no Bolt Open de Bretagne em 25.º

O golfista português Pedro Figueiredo terminou este sábado na 25.ª posição, a terceira volta do Bolt Open de Bretagne, em Pléneuf, França, prova na qual Vítor Lopes é 39.º.

Figueiredo entregou um cartão com 69 pancadas (uma abaixo do par), com três 'bogeys' (uma acima), dois 'birdies' (uma abaixo) e um 'eagle' (duas abaixo), e segue com um agregado de 211 pancadas (uma acima do par), mais 10 do que o inglês Alfie Plant, que lidera, com 201 (nove abaixo).

O outro golfista luso em competição no torneio do Challenge Tour, Vítor Lopes, fechou a volta na 39.ª posição, com um total de 213 pancadas (três acima do par), depois de hoje ter marcado 74 'shots', com sete 'bogeys', um 'birdie' e um eagle.