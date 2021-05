Pedro Figueiredo vive jornada pouco feliz no Made in HimmerLand

O golfista português Pedro Figueiredo, que milita no European Tour, viveu este sábado uma jornada pouco feliz e desceu ao 52.º lugar do Made in HimmerLand, que está a decorrer no HimmerLand Golf Resort, na Dinamarca.

Depois de concluir os primeiros 36 buracos dentro do 'top 15', o profissional de Azeitão entregou um terceiro cartão com 73 pancadas, duas acima do Par 71 do campo, graças a três 'bogeys' (uma acima) nos buracos 3, 8 e 12, outros tantos 'birdies' (uma abaixo) no 10, 14 e 16 e um 'duplo-bogey' no 'green' do 18.

"As condições até estiveram bastante boas, esteve um dia ótimo e eu até nem joguei mal, sobretudo nos primeiros 17 buracos. Bati bem na bola, mas falhei alguns 'putts', fiz alguns 'greens' a dois 'putts', e estava a Par do campo. No buraco 18, dei um mau 'shot' do 'tee', meti a bola nas árvores e acabei com um duplo", explicou, em declarações à Lusa.

Com um agregado de 210 pancadas (71+66+73), três abaixo do Par, Pedro Figueiredo caiu 38 posições no 'leaderboard', comandado à partida para a última volta pelo austríaco Bernd Wiesberger, com 199 'shots', um de vantagem sobre o segundo classificado, o sueco Alexander Björk.