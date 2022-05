Pedro Lencart com top-40 na Áustria

Pedro Lencart obteve a sua segunda melhor classificação do ano no Pro Golf Tour com um 37.º lugar no Haugschlag NÖ Open.Com voltas de 69, 69 e 71 pancadas, para um total de 209 (-4), o profissional de Miramar finalizou o Haugschlag NÖ Open, um torneio de 30 mil euros em prémios monetários, como o melhor português.João Girão e João Pinto Basto, os outros dois portugueses presentes, falharam o cut aos 36 buracos, nesta prova do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões europeias.Para Lencart, este desfecho no campo de Par-71 do Golfresort Haugschlag, em Haugschlag, na Áustria, acabou por ter um sabor amargo, já que estava no top-25 para a última volta.Simplesmente, na última volta, o campeão nacional absoluto teve um percalço no buraco 2 (Par-4), onde fez um triplo bogey (com 7 pancadas).Reagiu, contudo, muito bem a este acidente de percurso, fazendo 4 birdies numa série de seis buracos, entre o 5 e o 10, e só voltou a perder pancadas no 18 (de Par-3), marcando aqui o seu único bogey do dia.Ainda assim, tratou-se da sua segunda melhor classificação na presente época no Pro Golf Tour, em quatro torneios realizados. A 14 de abril , havia sido 12.º no Red Sea Ain Sokhna Classic, no Egito .Pelo 37.º lugar (empatado), faturou um prémio de 322 euros e ocupa agora a 61.ª posição na ordem de mérito do circuito, com 875,25 pontos. João Girão é o 106.º com 230 pontos e João Pinto Basto o 112.º com 150 pontos.Depois de cinco torneios consecutivos no Egito , o Haugschlag NÖ Open by perfect eagle foi o primeiro torneio do Pro Golf Tour em solo europeu.Foi ganho pelo neerlandês Dario Antonisse (67+66+67), depois de bater o compatriota Max Albertus (69+62+69) no segundo buraco do play-off, com um Par. Tinham terminado empatados na frente com 200 (-13). Pela vitória, Antonisse recebeu um prémio de 5 mil euros.No 3.º lugar, com 202 (-11), houve um quarteto composto pelos franceses Clement Guichard e Henry Simpson, o alemão Dominic Pietzsch e o austríado Maximilian Lechner.O circuito tem agora um longo interregno e o próximo torneio do Pro Golf Tour será apenas de 22 a 24 de junho , o Gradi Polish Open, também de 30 mil euros em prémios.