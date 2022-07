Pedro Lencart comanda Open XiraGolfe com volta de sonho

O campeão nacional absoluto arrasou esta sexta-feira o desafiante campo do Ribagolfe Lakes, em Benavente e assumiu a liderança do 2.º Open XiraGolfe, sendo o grande candidato a conquistar amanhã (Sábado) este torneio sancionado pelas PGA’s de Portugal e de Espanha, pois já dispõe de 7 pancadas de vantagem sobre uma dupla de 2.º classificados



Pedro Lencart é o único dos 52 participantes com duas voltas abaixo do Par e totaliza 136, 8 abaixo do Par, após entregar cartões de 71 e 65. O 2.º lugar é partilhado pelo português Pedro Almeida (75+68) e pelo espanhol Nicolas Gutierrez (73+70), a 7 pancadas de distância.



Susana Ribeiro é a melhor jogadora, no 13.º lugar. A ex-tetracampeã nacional soma 150 (77+73), +6. Filipe Salazar de Sousa é agora o melhor amador, no 19.º posto, com 153 (77+76), +9.



O amador do Quinta do Peru Golf & Country Club teve um convite de Pedro Figueiredo para servir de caddie no torneio do DP World Tour (a primeira divisão europeia) que está a decorrer esta semana em Inglaterra. No entanto, o facto do Open XiraGolfe contar para o ranking mundial amador acaba por ser importante para Filipe Salazar de Sousa, embora precise de jogar a última volta a Par do campo, pois só pontuam jogadores com um resultado máximo de 9 acima do Par.



Recorde-se que o Open XiraGolfe, com 20 mil euros em prémios monetários, é um dos mais importantes torneios de golfe em Portugal. Com prémios superiores só mesmo o Portugal Masters do DP World Tour e o Open de Portugal at Royal Óbidos do Challenge Tour. Com 20 mil euros houve também o Optilink Tour Championship do PT Tour e haverá na próxima semana o Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, da FPG.



O Open XiraGolfe conta simultaneamente para os rankings da PGA de Portugal, da PGA de España e de profissionais da FPG, para além do ranking mundial amador.



É por isso que Pedro Lencart afirma que viria sempre jogar ao Ribagolfe Lakes, mesmo que não tivesse de defender o seu título de campeão nacional na próxima semana.



Vencedor do único torneio do Circuito FPG que disputou este ano, no Oporto Golf Club, o nortenho residente no Algarve pode manter a invencibilidade em solo nacional em 2022.



Pedro Lencart tem competido menos no circuito profissional português porque anda a jogar no Pro Golf Tour (a terceira divisão europeia) e no Challenge Tour (a segunda divisão). "Tem sido uma época de altos e baixos", refere.





"Hoje foi um dia em que correu quase tudo bem, bati bem do tee, também estive bem nos shots ao green, não há muito a dizer. É uma das minhas melhores voltas de sempre e então neste campo é mesmo a melhor. O campo está difícil, aliás, é sempre difícil. Só perdi uma pancada no 8 que era o meu 17.º buraco, mas fiz 8 birdies", disse à SportTV o português de 21 anos, que no próximo dia 27 inicia a defesa do título de campeão nacional."O Pedro está muito longe e vai ser difícil, mas este campo é tão exigente que nunca se sabe", disse ao Gabinete de Imprensa da PGA de Portugal o espanhol de Madrid Nicolas Gutierrez, que partilha o 2.º lugar com o português Pedro Almeida. Este último fez a segunda melhor volta do dia em 4 abaixo do Par."Não é fácil, mas tudo pode ainda acontecer e mesmo o Pedro Lencart não pode estar totalmente à vontade no último dia", disse Kevin Esteve, o jogador de Andorra que ontem era 2.º e hoje caiu para 4.º, a 8 pancadas do líder.No dia de hoje o vento soprou menos forte, os jogadores puderam visar mais as bandeiras, mas o calor fez-se sentir mais fortemente e a preparação física foi essencial para a obtenção de bons resultados. Isso poderá explicar que só os três primeiros estejam agora abaixo do Par no agregado, quando ontem eram cinco.No ano passado, o Open XiraGolfe só teve duas voltas. Este ano passou a três e com isso foi importante fixar um cut para o top-40. Daí que amanhã só joguem 41 jogadores. O cut fixou-se em 25 acima do Par.A última volta começa às 8h30 do dia 23, com saídas em simultâneo dos buracos 1 e 10. O grupo dos líderes sai às 9h30 do buraco 1.