Pedro Lencart e João Pinto Basto com top-30 no Staan Open

Pedro Lencart e João Pinto Basto tiveram uma prestação positiva no Staan Open 2023 do Pro Golf Tour, na Holanda, ao terminarem hoje (Sábado) nas 22.ª e 28.ª posições, respetivamente.Alexandre Abreu também participou na prova de 30 mil euros em prémios monetários, mas não conseguiu passar o cut após a segunda volta.A competição disputou-se no Golfbaan Westwoud, a Norte de Amesterdão, e contou com a presença de 156 jogadores, 53 dos quais passaram o corte após os primeiros 36 buracos – fixado em 138 pancadas, 4 abaixo do Par.Pedro Lencart foi o melhor português, com um total de 205 pancadas, 8 abaixo do Par, após voltas de 71, 66 e 68, terminando na 22.ª posição, empatado com mais cinco jogadores. Cada um arrecadou um prémio monetário de 426,50 euros.Foi o quinto top-25 da temporada do ex-bicampeão nacional, incluindo o título conquistado no Little Venice Red Sea Open, no Egito. Lencart é agora o 9.º classificado na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu.Recorde-se que no final do ano os cinco primeiros deste ranking ascendem ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia, sendo esse o principal objetivo de Pedro Lencart, jogador do Penina Hotel & Golf Resort.João Pinto Basto, por seu lado, somou apenas mais uma pancada do que Pedro Lencart, integrando o grupo de seis jogadores que repartiram o 28.º lugar, com 206 pancadas, 7 abaixo do Par. O jogador do Quinta do Peru Golf & Country Club assinou cartões de 69, 65 e 72, embolsando 370 euros.Este foi o segundo melhor resultado da temporada para João Pinto Basto, apenas suplantado pelo Gradi Polish Open by Emeralld, no qual terminou empatado em 20.º. É agora 79º na Ordem de Mérito, uma posição que já permite-lhe pensar em manter o cartão para 2024 neste Pro golf Tour.Alexandre Abreu foi o terceiro português a competir na Holanda e não passou o cut. Somou voltas de 79 e 68 pancadas, ficando com um agregado de 5 pancadas acima do Par.O Staan Open foi ganho pelo francês Andoni Etchenique, com 196 pancadas (-17), após voltas de 66, 64 e 66. Foi a sua segunda vitória da temporada, juntando este troféu ao do EINBAY Red Sea Open, no Egito.O gaulês é agora o novo líder da Ordem de Mérito e, entretanto, a organização deste circuito anunciou que tornou-se no primeiro jogador a assegurar que irá concluir a temporada no top-5.Isto significa que Pedro Lencart passa a ter agora 4 vagas para tentar a subida ao Challenge Tour do próximo ano.O próximo torneio do Pro Golf Tour é o FaberExposize Gelpenberg Open, de 31 de agosto a 2 de setembro, no Golfclub De Gelpenberg, concluindo a série de três torneios na Holanda.