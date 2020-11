Pedro Lencart e Miguel Gaspar atacam Escola de Qualificação do Alps Tour

Miguel Gaspar e Pedro Lencart iniciam nesta terça-feira a Final da Escola de Qualificação do Alps Tour Golf em Itália, no firme propósito de ficarem entre os 35 primeiros classificados, entre 144 participantes, para encararem a época de 2021 com a melhor categoria em jogo para esta terceira divisão do golfe profissional europeu.



"O meu objetivo neste torneio é ficar no top-35, de forma a conseguir a categoria máxima para o próximo ano", frisou Pedro Lencart à Tee Times Golf em exclusivo para Record.



"Quero o Top-35! A Categoria máxima", sublinhou, por seu lado, Miguel Gaspar.



Curiosamente, ambos foram programados para arrancarem às 8h48 de terça-feira no Terre dei Consoli Golf Club, Gaspar do buraco 1 e Lencart do 10.



Estes são os únicos pontos comuns entre os dois portugueses no torneio de três voltas, a realizar-se em dois campos dos arredores de Roma – o Golf Nazionale e o Terre dei Consoli Golf Club, havendo previsões meteorológicas complicadas.



Em tudo o resto divergem.



Pedro Lencart é o atual melhor amador português. Tem apenas 20 anos e vem de concluir uma época soberba, ganhando oito torneios a contar para o Ranking Nacional BPI da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).



O jogador do Club de Golf de Miramar é o campeão nacional amador e ganhou também a Taça da FPG, ou seja, venceu os dois Majors amadores portugueses a nível individual. E no Campeonato Nacional Absoluto Audi sagrou-se vice-campeão nacional absoluto. Lutou de igual para igual com os melhores profissionais portugueses, só foi superado por Ricardo Melo Gouveia e deixou atrás de si os dois membros portugueses do European Tour – Ricardo Santos e Pedro Figueiredo.



Nessa altura, em setembro, Pedro Lencart ainda não tinha a certeza se iria manter-se mais um ano como amador mas agora, antes de partir para Itália, já estava com as ideias um pouco mais claras: «O plano, neste momento, é passar a profissional no final deste ano e jogar a próxima época toda como profissional».



Pedro Lencart não conhece os campos em que irá jogar nos próximos dias, mas teve o cuidado de conversar "com o Tomás Bessa para perceber as condições e o estilo do campo". Tomás Bessa jogou em setembro no Golf Nazionale e foi mesmo 4.º classificado no Italy Alps Open.



O caso de Miguel Gaspar é bem distinto. Aos 29 anos já é profissional há vários anos e este ano foi 3.º classificado no Solverde Campeonato Nacional PGA, provavelmente a sua melhor exibição da época.



O profissional do Belas Clube de Campo é membro do Alps Tour Golf, uma das terceiras divisões europeias, e em fevereiro do ano passado alcançou a sua melhor classificação de sempre neste circuito com um 12.º lugar no Red Sea Little Venice Open.



"O (meu) objetivo é recuperar a Categoria. Este ano não joguei metade dos torneios do Alps Tour Golf e os que joguei, joguei mal. Portanto, não mantive a Categoria, tenho de recuperá-la esta semana", disse-nos.



Em 2020, o vice-campeão nacional de profissionais de 2019 só jogou cinco torneios do Alps Tour Golf. Passou o cut apenas em dois e o 36.º lugar no Gosser Open, em agosto, foi o seu melhor resultado do ano, com 7 abaixo do Par. Foi também a única prova em que terminou abaixo do Par. Daí ter encerrado a época na 83.ª posição da Ordem de Mérito do Alps Tour Golf, vendo-se forçado a disputar esta Final da Escola de Qualificação do Alps Tour Golf.



Ao contrário de Pedro Lencart, Miguel Gaspar conhece o Golf Nazionale, campo onde no ano passado passou o cut e foi 40.º classificado com 5 pancadas acima do Par, após voltas de 68, 79 e 74. Já o Terre dei Consoli será para ele uma experiência inédita.



Embora os dois portugueses pretendam o top-35 que oferece a Categoria-6 para o Alps Tour Golf de 2021, se passarem o cut após a segunda volta, reservado ao top-65, já irão garantir a Categoria-8 que permite a entrada na maioria dos torneios neste circuito.



Cada jogador tem de fazer 18 buracos em cada um dos dois campos e a terceira e última volta, na quinta-feira, decorrerá no Golf Nazionale.



Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record.