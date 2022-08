Pedro Lencart e Pedro Figueiredo em 14.º no Vierumaki Challenge de golfe

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Pedro Lencart concluíram esta quinta-feira, a primeira primeira volta do Vierumaki Finnish Challenge integrados no grupo dos 14.os classificados.

Os dois jogadores estiveram em bom plano na ronda inaugural desta prova do circuito 'challenger' europeu, tendo Pedro Lencart, campeão nacional absoluto, concluído a volta em 68 pancadas (quatro abaxo do par do campo), depois de ter efetuado seis birdies (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois bogeys (uma acima).

Com o mesmo número de pancadas terminou Pedro Figueiredo, que efetuou um percurso com sete birdies e três bogeys.

Dos restantes três jogadores presentes, Tomás Gouveia e Vítor Lopes efetuaram uma volta em 71 pancadas (uma abaixo do par), enquanto Tomás Bessa fez 72 (par do campo).

Na frente do torneio está o irlandês James Sugrue, com 65 pancadas (sete abaixo), sendo seguido por um trio de jogadores a uma pancada.