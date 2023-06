Pedro Lencart não defende título de bicampeão nacional absoluto

Pedro Lencart não pretende defender o seu estatuto de campeão nacional absoluto, por a data coincidir com outra prova do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões europeias de golfe, na qual está empenhado este ano e onde tem sido bem-sucedido nos últimos meses."Não jogarei o Campeonato Nacional Absoluto para dar prioridade a um torneio do Pro Golf Tour", disse o bicampeão nacional de 2021 e 2022 a, depois de ter falhado o cut no Tenerife Pro Golf Open, onde jogou com joão Pinto Basto, igualmente eliminado após a segunda volta.Em 2023, o Campeonato Nacional Absoluto KIA disputa-se na Quinta do Peru, em Sesimbra, de 19 a 22 de julho, distribuindo 20 mil euros em prémios monetários, enquanto o The Cuber Open, na Alemanha, com um ’prize-money’ de 30 mil euros, decorre de 17 a 19 de julho.Pedro Lencart é dos jogadores que mais tem competido em Portugal nos últimos anos, quer em provas organizadas pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), quer em eventos da PGA de Portugal, mas em 2023 a sua aposta está no Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe europeu."Tem sido uma época bastante positiva, na qual tenho conseguido cumprir alguns dos meus objetivos. Sinto-me a jogar cada vez melhor, apesar do resultado menos positivo desta semana. Sinto que o meu jogo está lá e que coisas melhores virão nos próximos torneios", disse o profissional do Penina Hotel & Golf Resort, no Algarve, que, nos seus tempos de amador, jogou pelo Club de Golf de Miramar, em Vila Nova de Gaia."Comecei bem com uma vitória no Egito (o Little Venice Red Sea Open, de 30 mil euros), no Pro Golf Tour. Era um dos meus objetivos para esta época a nível internacional. Outro dos objetivos é terminar o ano no top-5 do ranking, para conseguir o cartão para o Challenge Tour (a segunda divisão europeia) e esses são os meus principais objetivos a nível internacional. A nível nacional não tenho objetivos porque não sei o que irei jogar e dependerá sempre do calendário internacional", explicou o jogador de 23 anos."A vitória no Egito significou bastante, porque meteu-me dentro do top-5 e tenho conseguido manter-me lá. Deu-me bastante confiança para o resto da época e isso é importante nestes circuitos satélites onde apenas cinco conseguem o cartão. Veio validar todo o trabalho que fiz com a minha equipa técnica durante o inverno", frisou.Com efeito, o bicampeão nacional ocupa atualmente a 5.ª posição da Ordem de Mérito do Pro Golf Tour e os cinco primeiros no final da temporada irão ascender ao escalão seguinte, ao Challenge Tour, onde poderão competir em 2024. Pedro Figueiredo é um bom exemplo desse percurso e hoje em dia compete no DP World Tour, a primeira divisão europeia.Atér ao momento, Pedro Lencart leva três top-10 em sete torneios disputados, incluindo a tal vitória no Egito. Entretanto, somou um segundo título em 2023, mas a nível nacional."A vitória na Quinta do Vale foi mais uma injeção de confiança, especialmente num campo difícil, desafiante, no qual é preciso estar-se bem em todas as áreas do jogo. E ganhar em Portugal é sempre bom", afiançou.Desde que a Ferderação Portuguesa de Golfe abriu o Circuito FPG aos profissionais, Pedro Lencart tem-se cotado como o verdadeiro papa torneios do que poderemos apelidar de um circuito profissional português.Foi ele a conquistar o 3.º Torneio do Circuito FPG de 2023, que distribuiu prémios monetários no valor de 7.500 euros, disputado no Quinta do Vale Golf Resort, em Castro Marim.A nível interno, desde 2021, é o seu sexto triunfo, após o Campeonato Nacional Absoluto em 2021 e 2022 (FPG), Troia 2021 (FPG), Oporto Golf Club 2022 (FPG) e Open Xiragolfe 2022 (PGA Portugal).O jogador residente no Algarve venceu com 3 pancadas de vantagem sobre João Pinto Basto Jr., também ele membro do Pro Golf Tour.Pedro Lencart fez as voltas mais baixas tanto na primeira volta (69 pancadas) como na segunda (67), para totalizar 136, 8 abaixo do Par do campo desenhado por Seve Ballesteros. Recebeu 1700 euros. Pinto Basto somou 139 (70+69), -5 e embolsou 1100 euros. Foram os dois únicos jogadores com agregados abaixo do Par.A esmagadora maioria dos 87 participantes foram amadores e a esse nível venceram Gisele Morna e Ricardo Garcia.Na prova feminina, Gisele Morna (Belas) apresentou um resultado de 158 (77+81), +14, o equivalente à 23.ª posição da classificação kista. Francisca Salgado (Vale de Janelas) liderava no final do primeiro dia e terminou no 2.º posto com 161 (76+85), +17, o que, na geral deu-lhe o 31.º lugar.A competição mais renhida foi a de amadores masculinos, na qual Ricardo Garcia (Oporto) impôs-se com a vantagem mínima sobre João Miguel Pereira (Aroeira).O açoriano da ilha Terceira, duas vezes finalista da Taça da FPG, agregou 145 pancadas (74+71), 1 acima do Par, ocupando o 4.º lugar da classificação geral. João Pereira juntou 146 (69+77), +2, o mesmo resultado do profissional Hugo Santos, partilhando com ele o 5.º posto.Serafim Carvalho (Pinheiros Altos) e Maria José Pinto (Vilamoura) foram primeiros classificados em seniores, respetivamente com +16 e +39.