Pedro Lencart 'papa torneios' em Portugal

Pedro Lencart venceu o 2.º Amarante Golf Open, um torneio de 7.500 euros em prémios monetários, organizado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e pelo Golfe de Amarante.O bicampeão nacional de 2021 e 2022, que este ano optou por não defender o título nacional absoluto, por na altura estar a competir no estrangeiro, voltou a mostrar que, em Portugal, é um caso muito sério, com uma elevada taxa de vitórias.O profissional do Penina Hotel & Golf Resort, que em 2023 militou no Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões europeias, totalizou 128 pancadas, 8 abaixo do Par, após duas voltas de 64, o que valeu-lhe um prémio de 1.700 euros.Foi o terceiro título da época de Pedro Lencart, dois deles em Portugal e todos a contaram para o ranking de profissionais da FPG.Pedro Lencart começou por triunfar, em abril, no Little Venice Red Sea Open, um torneio egípcio do Pro Golf Tour, de 30 mil euros. Depois, em junho, foi bem-sucedido no 3.º Torneio do Circuito FPG, realizado na Quinta do Vale, em Castro Marim.Em 2022 já tinha conquistado três títulos no circuito profissional português, dois da FPG e um da PGA de Portugal. Tem sido um autêntico ‘papa torneios’ a jogar em casa.Neste Amarante Golf Open de 2023, Tomás Melo Gouveia – que esta época jogou no Challenge Tour, a segunda divisão europeia –, foi o 2.º classificado, com 132 (61+71), -4, recebendo 1.100 euros.O 3.º posto foi dividido entre três jogadores com 134 pancadas, 2 abaixo do Par. Os amadores do Oporto Golf Club, Vasco Alves (70+64) e Pedro Correia Mendes (67+67), bem como o profissional Ricardo Santos (67+67), o campeão nacional de 2023 e um dos melhores golfistas portugueses de sempre, que na presente temporada atuou no DP World Tour, a primeira divisão europeia. Sendo o único profissional, Santos embolsou o prémio de 900 euros, referente ao 3.º lugar.Para o prémio de melhor amador houve um ‘play-off’, no qual Pedro Correia Mendes levou o melhor sobre Vasco Alves.Houve um total de 56 participantes, entre profissionais e amadores de alto rendimento, e distribuiram-se prémios monetários ao ‘top-10’ de profissionais, a saber:1.º Pedro Lencart, 128 (-8), 1.700€2.º Tomás Melo Gouveia, 132 (-4), 1.100€3.º Ricardo Santos, 134 (-2), 900€4.º Vítor Londot Lopes, 135 (-1), 800€5.º Hugo Santos, 140 (+4), 600€5.º Alexandre Abreu, 140 (+4), 600€7.º Pedro Almeida, 142 (+6), 525€8.º Francisco Oliveira, 145 (+9), 450€9.º Rui Morris, 148 (+12), 425€10.º Miguel Gaspar, 153 (+17), 400€A primeira edição da prova, disputada em junho do ano passado, com 15 mil euros em prémios (o dobro deste ano), tinha consagrado Vítor Londot Lopes, com o excelente resultado de 20 pancadas abaixo do Par.