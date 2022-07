Pedro Lencart reforça comando do Campeonato Nacional Absoluto e Inês Belchior é a nova líder feminina

Na segunda volta do Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, no Aroeira Pines Classic (Par 72), o profissional Pedro Lencart voltou a fazer o melhor resultado masculino, aumentando a vantagem sobre a concorrência. Na prova feminina, a amadora Inês Belchior veio de trás para assumir a liderança.Depois das 68 (-4) pancadas de quarta-feira, Pedro Lencart marcou hoje 66 (-6), num desempenho com 7 birdie, contra 1 bogey. Somando um total de 134 (-10), o campeão nacional absoluto em título aumentou de dois ‘shots’ para seis a vantagem sobre os seus mais diretos perseguidores.Do trio de vice-líderes da véspera, apenas o profissional Tiago Cruz conservou o segundo lugar, ao repetir as 70 (-2) do primeiro dia para um agregado de 140 (-4).O amador Pedro Silva, do CG Miramar, é terceiro com 142 (70+72), seguido dos profissionais Nuno Campino (72*+2) e João Girão (71+73), ambos com 144 (Par).No torneio feminino, a amadora Inês Belchior (Quinta do Peru) – que brilhou na última semana no European Young Masters na Finlândia – protagonizou aquela que é até ao momento a melhor volta do torneio, com 68 (-4), o que permitiu-lhe subir do sexto para o primeiro lugar isolado, com 144 (Par). Tinha feito 76 (+4) na jornada inaugural.A amadora Leonor Medeiros, também da Quinta do Peru, apesar de hoje ter feito mais três pancadas que ontem (71+74), somando 145 (+1), manteve o segundo lugar à distância mínima da primeira.A campeã nacional absoluta em título, a amadora Sofia Sá (Associação Quinta do Lago), é terceira com 147 (74+73), seguida da também amadora Ana da Costa Rodrigues (Miramar), que totaliza 150 (79+71).A profissional Susana Ribeiro, líder aos 18 buracos, acrescentou um 82 ao 70 inaugural caindo para quinta com 152 (+8), o mesmo agregado da amadora Luciana Reis (73+79), de Miramar.Na sexta-feira, após os primeiros 54 buracos, será feito um cut, passando aos últimos 18 buracos 50% dos jogadores amadores (femininos e masculinos) com base no número de jogadores constantes nas saídas do primeiro dia e eventuais empatados.Já o cut dos não amadores será fixado nos 13 primeiros e nas três primeiras, e empatados.O III Campeonato Nacional Absoluto Hyundai tem um total de 20 mil euros em ‘prize-money’ para os profissionais, e, além dos títulos de campeões nacionais absolutos feminino e masculino, atribui os títulos de campeões nacionais de amadores e de profissionais.