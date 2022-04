Pedro Lencart regressa aos títulos e consolida mudanças técnicas

Pedro Lencart e Ana da Costa Rodrigues foram os vencedores do 2.º Torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Oporto Golf Club, em Espinho, onde estiveram em jogo prémios monetários no valor de 7.500 euros.Se considerarmos que este circuito passou a integrar profissionais em 2021, mudando completamente o seu mediatismo e, de certa forma, o seu estatuto, trata-se do terceiro título de Pedro Lencart, o segundo como profissional, e o primeiro da amadora Ana da Costa Rodrigues, ainda campeã nacional de sub-16.O profissional da Titleist somou 139 pancadas, 3 abaixo do Par, após voltas de 68 e 71, enquanto a agora sub-18 portuguesa agregou 152 pancadas, 10 acima do Par, juntando rondas de 74 e 78.Pedro Lencart venceu pela margem mínima de 1 pancada sobre Ricardo Santos (68+72). Ana da Costa Rodrigues triunfou com uma distância confortável de 6 ‘shots’ sobre duas jogadoras: Inês Belchior (85+73), a ainda campeã nacional de sub-14, e, sobretudo, Sofia Sá (79+79), a campeã nacional absoluta. Note-se que, em Fevereiro, Sofia Sá tinha feito história, ao tornar-se na primeira jogadora a vencer um dos torneios deste circuito misto da FPG.Os dois campeões, são ambos jogadores de Miramar, em Vila Nova de Gaia, pelo que estão habituadíssimos ao percurso do Oporto Golf Club e, no caso de Pedro Lencart, trata-se até de um campo onde conheceu alguns dos seus melhores sucessos, conquistando ali dois dos seus três títulos de campeão nacional amador (em 2016 e 2020)."Já fui muito feliz neste campo, desde os Nacionais de Jovens, aos Nacionais de Clubes, às duas vitórias no Nacional (amador). É um campo que encaixa bem no meu jogo, pois o shot ao green e o putt são o mais importante. E são áreas do meu jogo em que costumo sentir-me bastante confortável. Também é um campo que conheço tão bem como se fosse o meu homeclub", disse Pedro Lencart a Record.A confiança que sente no campo ajudou-o a um toque de génio para superar o conceituado Ricardo Santos, graças a um eagle no último buraco. E Santos não desiludiu nem facilitou, pois arrancou ali 1 birdie!"Tudo resolveu-se no (buraco) 18, onde consegui fazer 1 ‘eagle’, metendo um putt de fora do green", referiu o português de 21 anos ao Gabinete de Imprensa da FPG, assegurando um prémio de 1.700 euros."As condições de jogo foram complicadas, pois de tarde esteve muito vento, os ‘greens’ estavam duros e as bandeiras mais difíceis do que no primeiro dia", acrescentou.Um sucesso de Pedro Lencart nunca pode ser considerado uma surpresa, sobretudo em Espinho. Afinal, logo na sua estreia como profissional, em Julho do ano passado, sagrou-se campeão nacional absoluto, no Belas Clube de Campo, em Sintra. E ainda como amador, também em 2021, vencera o 3.º Torneio deste Circuito FPG, no sempre difícil campo de Troia.Mas convenhamos que o jovem nortenho, agora residente em Loulé, andava a precisar de um bom resultado para animar-se. Aliás, a época começou logo com o azar de ter contraído o Sars-CoV-2, impedindo-o de jogar o 1.º Torneio do Circuito FPG de 2022, no Montado, em Palmela.«É verdade que os meus resultados este ano não têm sido tão bons como esperava. No entanto, não relacionaria isso directamente com o facto de ter estado com a COVID-19 em Fevereiro, pois ao fim de duas semanas já me sentia a 100 por cento. Agora, (esta) é uma vitória bastante importante, que acaba por dar-me mais confiança para o resto da época», frisou aNão há dúvida que pouco tempo depois de superar a COVID-19, Pedro Lencart já estava a fazer um bom 4.º lugar (-5) no 2.º Pinheiros Altos Open, do PT Tour, de 10 mil euros em prémios monetários.No entanto, olhando para os resultados do jovem que desde muito cedo mostrou ser um predestinado para a modalidade, com grandes resultados nacionais e internacionais, não há dúvida que este ano andava com dificuldades em mostrar o seu valor:No PT Tour, em torneios de 10 mil euros, foi 25.º (+3) no NAU Álamos Open, 24.º (-3) no 1.º Palmares Open, 54.º (+10) no 2.º Palmares Open, 4.º (-5) no 2.º Pinheiros Altos Open, 37.º (+9), no 3.º Pinheiros Altos Open. Na Final do PT Tour, de 20 mil euros, foi 30.º (+4) nesse Optilink Tour Championships.Terminado este circuito satélite internacional que o empresário José Correia organiza em Portugal, Pedro Lencart foi para o Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe europeu e falhou o cut no Allegria Open, de 30 mil euros, no Cairo.Regressar ao Oporto, onde se sente tão bem, foi fundamental para reencontrar-se com a vitória e logo num evento que chamou alguns dos melhores jogadores portugueses, designadamente três que já conquistaram títulos internacionais em 2022: Ricardo Santos, Tomás Bessa e João Girão.João Girão foi pouco afortunado, pois acusou positivo num teste à COVID-19 e teve de retirar-se do torneio depois de uma primeira volta de 76 (+5). Mas os outros dois mostraram que estão, de facto, em grande forma.Ricardo Santos, campeão este ano do Optilink Tour Championship, que nos últimos tempos superou por três vezes o cut em eventos do DP World Tour (a primeira divisão europeia), sagrou-se vice-campeão com 2 pancadas abaixo do Par e recebeu 1.100 euros. Não fora aquele eagle de Lencart e teriam ido a play-off.Tomás Bessa, que este ano tornou-se no primeiro português a vencer um torneio do Alps Tour, uma das terceiras divisões europeias, terminou no 3.º lugar (67+74), com 1 abaixo do Par, embolsando 900 euros.Os três primeiros foram os únicos jogadores a baterem o Par do campo no final das duas voltas de prova. Os profissionais Pedro Almeida (70+73) e Hugo Santos (72+71), e o amador Vasco Alves (67+76) partilharam o 4.º lugar já com 1 acima do Par."Ganhar com uma lista de participantes desta qualidade sabe ainda melhor. Tanto o Ricardo como o Tomás estão em excelente forma e acredito que vão fazer uma grande época", considerou Pedro Lencart, que sabe bem o que deseja fazer nos próximos tempos: "A nível nacional vou jogar o Circuito da FPG, o Campeonato Nacional Absoluto e os torneios da PGA Portugal. A nível internacional o meu foco estará no Pro Golf Tour".Aos 21 anos, sente que está na hora de dar um salto qualitativo. Foi um dos melhores amadores da Europa, mas o sonho é uma carreira profissional. Tentou o circuito universitário norte-americano e não foi bem-sucedido, regressou a Portugal, recuperou algum do seu brilho e depois decidiu ir morar para o Algarve. Abraçou o desafio de trabalhar com o treinador Gonçalo Pinto, embora mantenha como preparador físico outro antigo membro da selecção nacional amadora, Afonso Girão.Gonçalo Pinto é o jovem treinador que ajudou Ricardo Melo Gouveia a regressar ao DP World Tour, ultrapassando um longo calvário; é o mesmo que deu uma mão a Tomás Melo Gouveia a subir ao Challenge Tour, a segunda divisão europeia; e que tem obtido bons resultados com os irmãos Bessa, Tomás e Leonor, com destaque para os recentes três títulos internacionais de Tomás. Aliás, do top-3 deste torneio no Oporto, dois são jogadores orientados por Gonçalo Pinto."O Algarve reúne condições perfeitas para a prática do golfe, não só pelo ótimo clima, mas também pela grande diversidade e qualidade dos campos de golfe. Com a maioria dos jogadores profissionais a morar no Algarve, conseguimos criar entre eles uma maior competitividade diária no treino. É, sem dúvida, uma mais valia para todos", elucidou a Record o antigo vencedor do Campeonato Internacional Amador de Portugal.Esse centro de treino informal e quase espontâneo tem congregado a boa vontade de várias entidades, designadamente os proprietários de alguns campos de golfe no Algarve: "Nem sempre é fácil, mas tem sido feito um esforço de todos e (recebemos) o apoio de instituições e campos como a Quinta do Lago, San Lorenzo, Pinheiros Altos, NAU Morgado, Palmares, Amendoeira e não quero esquecer-me de outros. Tem sido muito importante para estes atletas praticarem e evoluírem".Quem vê actuar os irmãos Melo Gouveia, os irmãos Bessa e Pedro Lencart, percebe logo que têm estilos de jogo bem distintos, por vezes contrastantes e Gonçalo Pinto tem a preocupação de respeitar essas características, mas sempre com os olhos no progresso.Por exemplo, Pedro Lencart foi sempre um talentoso no jogo curto, talvez por ter idolatrado em criança Pedro Figueiredo, mas para galgar um patamar qualitativo a nível profissional necessita de melhorar as suas pancadas de saída.E foi exactamente o trabalho de reformulação técnica que Gonçalo Pinto propôs a Pedro Lencart, que poderá estar a levar algum tempo a cimentar, exigindo alguma paciência na obtenção de resultados. Esta vitória, mesmo num campo que suscita mais o jogo curto, poderá ajudar o campeão nacional absoluto a acreditar que está no caminho certo."Nos últimos três meses o Pedro passou por um período (de trabalho) mais técnico no jogo comprido, com algumas alterações e grande parte do seu foco esteve nesta área do jogo. É um período exigente e difícil para qualquer jogador, mas necessário para manter boas bases para o futuro. As áreas de pitching e de putting também não têm estado ao nível (habitual) dele e são bastante importantes para que possa conseguir bons resultados", detalhou Gonçalo Pinto."Ultimamente intensificámos o trabalho na área mental do jogo, com o aperfeiçoamento de rotinas, de decisões de shot e de consistência de pensamentos que tragam simplicidade ao jogo", acrescentou o treinador.Uma coisa é certa, o campeão nacional absoluto não vira a cara à luta. Era algo que o seleccionador nacional, Nelson Ribeiro, via nele quando o treinava nos tempos amadores e é totalmente corroborado por Gonçalo Pinto: "O Pedro é um trabalhador incansável e um apaixonado pelo golfe. Sabíamos que, mais tarde ou mais cedo, os resultados iriam aparecer. Estou muito contente por ele e foi com muito mérito próprio, trabalho e rigor que conseguiu esta vitória".O 2.º Torneio do Circuito FPG contou com 123 inscritos, incluindo 24 profissionais (sendo de saudar o regresso à competição da carismática Patrícia Brito e Cunha, uma ex-seleccionadora nacional feminina), aos quais acrescentaram-se e 99 amadores (13 no sector feminino).Embora desde o ano passado este circuito seja sobretudo conhecido pelas presenças de alguns dos melhores profissionais portugueses (basta referir que estiveram em campo ex-campeões nacionais como Tomás Silva, Tiago Cruz e Henrique Paulino, para além de Hugo Santos, Ricardo Santos, Tomás Bessa e Pedro Lencart), é verdade que desempenha um papel fundamental na promoção e desenvolvimento dos melhores amadores portugueses.Daí que, para além da vitória mais mediática de Pedro Lencart e de Ana da Costa Rodrigues ter obtido o melhor resultado feminino, tenha havido outros vencedores.Vasco Alves, a jogar em casa, partilhava a liderança com Tomás Bessa no final do primeiro dia e ganhou a classificação masculina ‘gross’, com 143 pancadas (67+76), +1, com 6 de vantagem sobre João Maria Pontes (75+74).As classificações de amadores ‘net’ (contabilizando o handicap) foram ganhas por Inês Belchior (+4), do Quinta do Peru Golf & Country Club, e João Maria Pontes (+3), de Miramar.O Circuito FPG de 2022 tem ainda mais três provas: o 3.º Torneio (Boavista Golf, 4 e 5 de Junho), o 4.º Torneio (Ribagolfe Lakes, 24 e 25 de Setembro) e o 5.º Torneio (Quinta do Peru, 19 e 20 de Novembro).A estas acrescentam-se mais competições a contarem para o ranking da selecção nacional de profissionais: o 1.º Amarante Golf Open (Golfe de Amarante, de 9 a 12 de Junho), o 40.º Open Pro-Am Terceira CGI (Clube de Golfe da Ilha Terceira, de 29 de Junho a 2 de Julho), o 2.º Open Xiragolfe (No Santo Estêvão Golfe, de 21 a 24 de Julho) e o 89.º Campeonato Nacional Absoluto Hyundai (Aroeira-I, de 27 a 30 de Julho). No final do ano, em data a anunciar, deverá ainda decorrer o 3.º PGA Portugal Players Championship.