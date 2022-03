Pedro Lencart top-5 em Pinheiros Altos

Pedro Lencart está aos poucos a regressar à boa forma, depois de ter contraído o Sars-CoV2 em janeiro, e terminou o 2.º Pinheiros Altos Open num bom 4.º lugar, entre 71 jogadores, enquanto Pedro Almeida ainda se meteu no top-10.O 2.º Pinheiros Altos Open é o antepenúltimo torneio do PT Tour, realizou-se nos percursos Pines e Corks, no concelho de Loulé, e distribuiu 10 mil euros em prémios monetários.Pedro Lencart esteve sempre no top-10, pois terminou a primeira volta no 6.º lugar, depois subiu ao 4.º posto na segunda ronda e não mais o largou.O profissional de Miramar, que agora reside no Algarve, totalizou 211 pancadas, 5 abaixo do Par, com voltas de 70, 69 e 72.Não fossem as 3 pancadas perdidas em três dias no buraco 18 e teria chegado ao 3.º lugar. Assim, empatou em 4.º com o escocês Sam Locke (72+69+70) e com o inglês Kurtis Knipes (68+69+74). Este último chegou a liderar a prova aos 18 buracos.Pedro Lencart tem vindo em crescendo desde que superou a COVID19. Não pôde jogar o 1.º Torneio do Circuito FPG, no Montado, mas depois regressou à competição no NAU Álamos Open, em Portimão, onde foi 25.º com resultados sempre a piorar: 216 (69+72+75), +3."Tive Covid-19 mas sem sintomas. Consegui competir nos Álamos, apesar de não sentir-me ainda a 100%. Senti-me algo cansado e fora de ritmo durante a competição, não sei se pela doença ou pelo facto de não ter treinado durante 7 dias. Com o avançar do torneio fui exigindo mais de mim e não fui capaz de estar ao nível que desejaria", disse a Record.Depois vieram os dois Palmares Open, em Lagos, curiosamente ambos ganhos portugueses, Tomás Melo Gouveia e João Girão. Pedro Lencart foi 24.º (-3) no primeiro desses eventos, com voltas de 74, 74 e 65; e no segundo evento terminou no 54.º lugar (+10), com rondas de 80, 72 e 74.O campeão nacional absoluto estava claramente a necessitar de um bom resultado e ele veio esta semana com este top-5, a sua melhor classificação em 2022.Houve mais seis portugueses em prova e Pedro Almeida ainda arrancou um top-10, no 10.º lugar, com 216 (75+67+74), a Par, empatado com outros dois jogadores.Os outros portugueses tiveram as seguintes classificações: 18.º (empatado) João Girão, 219 (74+73+72), +3; 35.º (empatado) Miguel Gaspar, 224 (72+72+80), +8; 38.º (empatado) João Magalhães, 225 (73+74+78), +9; 54.º (empatado) Guilherme Oliva, 235 (80+71+84), +19; 61.º Serafim Sousa Carvalho, 247 (84+82+81), +31; João Zitzer desistiu após uma primeira volta de 92 (+20).O 2.º Pinheiros Altos Open coroou o inglês Tom Spreadbourgh, que liderou a prova nos dois últimos dias, concluindo com 204 (69+68+67), -12.O penúltimo torneio do PT Tour será o 3.º Pinheiros Altos Open, de 7 a 9 de março, oferecendo de novo 10 mil euros em prémios monetários.