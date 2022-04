Pedro Mendes e Gonçalo Rodrigues campeões nacionais de pares em P&P

Pedro Mendes e Gonçalo Rodrigues, jogadores do Paredes Golfe Clube, sagraram-se campeões nacionais de pares na modalidade de 'Pitch & Putt' (P&P), com um total de 82 pancadas, 8 abaixo do Par do percurso da Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia.

A dupla da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, constituída por Hugo Espírito Santo e Pedro Ferreira, foi vice-campeã, com mais 1 pancada.

O Campeonato Nacional de Pares de P&P reuniu 28 duplas, a competirem num total de 24 buracos, em quatro modalidades diferentes (seis buracos cada). Estiveram em campo 23 equipas masculinas, três mistas e duas femininas.

Com a diversidade de modalidades testou-se verdadeiramente a capacidade das duplas, que tiverem de manter a concentração ao longo de todo o dia, adaptando as suas estratégias a cada seis buracos.

Começaram de manhã com os 'Foursomes': uma bola, com pancadas alternadas entre os elementos da equipa, sendo as saídas nos buracos ímpares da responsabilidade de um dos elementos, enquanto o outro fazia os 'tee-shots' nos buracos pares.

Seguiram-se os seis buracos em 'Fourball': cada elemento da equipa a jogar a sua bola, contabilizando-se o melhor resultado.

Estas são as modalidades mais conhecidas, utilizadas em competições como a Ryder Cup, a Solheim Cup e a Presidents Cup.

À tarde arrancaram os 'Greensomes', com os dois membros da dupla a saírem com as respetivas bolas, escolhendo depois qual a bola que querem jogar na segunda pancada. A partir daí jogam alternadamente essa bola.

Na "Canada Cup", cada jogador usa a sua bola e são contabilizados os resultados de ambos em cada buraco.

Hugo Espírito Santo, número um nacional da variante e antigo n.º1 mundial, é o português que mais se tem dedicado ao 'P&P', era o grande favorito, fazendo dupla com o jovem parceiro de clube Pedro Ferreira (n.º 7 do Ranking Nacional de P&P).

Daí que a vitória dos golfistas de Paredes, Pedro Mendes e Gonçalo Rodrigues, que não têm ranking nesta variante, tenha constituído uma surpresa numa competição que foi extremamente renhida, com as primeiras nove duplas a terminarem separadas por apenas 4 pancadas.

Os campeões totalizaram 82 pancadas, após voltas de 6 buracos de 17, 15, 16 e 34, 8 abaixo do Par, e venceram pela margem mínima de 1 'shot'.

"Conhecemo-nos e jogamos juntos há oito anos. Não temos participado nas provas internas, mas tínhamos a ambição de sermos campeões", disse Pedro Mendes, de 18 anos, ainda campeão em título do Open de Portugal Pitch & Putt, pois ganhou a última edição da prova, jogada em 2019, no CityGolf, em Matosinhos.

Também ao Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), Gonçalo Rodrigues, de 19 anos, acrescentou: "O segredo esteve na complementaridade do nosso jogo e no apoio mútuo".

Este jogador ganhou o Campeonato Nacional de Pares de P&P pela segunda vez, repetindo o sucesso alcançado em 2018, então ao lado de Hugo Espírito Santo.

"Treinei muito nas últimas semanas, pois devido aos estudos e ao início da minha atividade profissional estive quase um ano sem jogar golfe", explicou.

Logo atrás dos campeões houve duas equipas com o mesmo de resultado final de 7 abaixo do Par.

A formação Hugo Espírito Santo/Pedro Ferreira (16+16+16+35) e o conjunto do CityNorte, constituído por António Rodrigues (n.º 55 no Ranking específico de P&P) e Adriano Fonseca (n.º 8) (19+14+15+35).

O título de vice-campeões nacionais foi atribuído aos jogadores da Quinta das Lágrimas mediante o primeiro critério de desempate, que priveligia o resultado obtido em 'Foursomes' (teoricamente o mais difícil), critério esse que foi-lhes claramente favorável (16-19).

A Liga Nacional de P&P continua a decorrer, com quatro zonas, até agosto.



As provas mais relevantes no calendário desta variante são (por ordem cronológica):

- Campeonato Nacional de Mid-Amateur & Seniors (Cantanhede, 9 e 10 de abril)

- Campeonato Nacional Absoluto (Jamor, 30 de abril e 1 de maio)

- Open de P&P (CityGolf, 27 a 29 de maio)

- Campeonato Nacional de Jovens (Quinta das Lágrimas, 9 de julho - sub 10, sub 12 e sub 14; e 10 de julho – sub 16, sub 18 e sub 25)

- Campeonato Nacional de Clubes (Aldeia dos Capuchos, 17 e 18 de setembro)

- Taça da FPG (Paredes, 15 e 16 de outubro)

- Campeonato Nacional de Match Play (Jamor, 4 de dezembro)