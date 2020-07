«Pensei que poderia ser a última vez que via a minha família»: golfista e filhos morrem em acidente de aviação

O golfista profissional norte-americano Sean Fredrickson morreu no passado fim de semana, num trágico acidente de aviação no lago Oswego, em Oregon, EUA. Entre as vítimas mortais do choque entre duas aeronaves estão também o filho do golfista Hayden Fredrickson, de 16 anos, e os enteados, Sofia e Quinn Olsen, de 15 e 11 anos, respetivamente.





Em choque a mulher de Sean Fredrickson, April, contou que não seguiu no avião por se sentir indisposta e que chegou a ter um mau pressentimento quando a família estava a entrar na aeronave."Ocorreu-me que poderia ser a última vez que via a minha família. É uma coisa que nos passa pela cabeça sempre que fazemos qualquer coisa arriscada. Mas na brincadeira, nunca pensamos que poderá ser mesmo sério", afirmou April, explicando que que tirou algumas fotografias a Sean, Hayden, Sofia e Quinn antes de entrar no avião. "E dei-lhes um abraço", refere."O meu marido era golfista e as folgas no verão eram extremamente raras. Nunca tinhamos férias de verão. Esta foi a primeira vez que fomos a algum lugar do verão", disse April Fredrickson. "Eles estavam juntos e felizes", diz para apaziguar a dor.