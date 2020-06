PGA Championship em golfe vai decorrer entre 3 e 9 de agosto sem público

O PGA Championship, um dos quatro torneios de golfe mais importantes do calendário internacional, vai decorrer entre 3 e 9 de agosto sem público, anunciaram esta segunda-feira responsáveis da cidade californiana de São Francisco e a PGA América.

A prova, que vai decorrer no TPC Harding Park, em São Francisco, será o primeiro 'major' da temporada e a decisão de o disputar sem a presença de público foi tomada em conjunto com o estado da Califórnia e a cidade de São Francisco, que alegaram que a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos estavam no topo das prioridades.

"Estamos felizes por dar as boas-vindas ao campeonato PGA em São Francisco. Nós seremos capazes de dar, de forma segura, este passo rumo à reabertura, respeitando os sacrifícios dos nossos cidadãos, o trabalho continuado dos nossos profissionais da saúde e as ações tomadas no combate à covid-19", disse o 'mayor' de São Francisco, London N. Breed.

A PGA América revelou ainda que vai continuar a monitorizar a evolução da pandemia de covid-19 e a trabalhar conjuntamente com o estado da Califórnia e cidade de São Francisco, bem como com as autoridades sanitárias.

O torneio, cuja transmissão televisiva deverá ser vista em 164 países e territórios, chegando a cerca de 500 milhões de espetadores, estava agendado para 11 a 17 de maio, tendo sido adiado em 17 de março devido à pandemia de covid-19.

O norte-americano Brooks Koepka é o atual detentor do título, com o jogador a procurar tornar-se no primeiro a vencer três vezes consecutivas um 'major' desde que o australiano Peter Thomson o fez entre 1954 e 1956, quando conquistou o Open Britânico.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 468 mil mortos e infetou quase nove milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.534 pessoas das 39.392 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.