PGA’s de Portugal e Espanha acordam torneio internacional

O Open XiraGolfe vai tornar-se num evento internacional e elevar os seus prémios monetários de 6 mil para um mínimo de 10 mil euros, depois do acordo realizado entre as PGA’s de Portugal e de Espanha.A segunda edição do torneio organizado pelo Xira Golfe e pela PGA de Portugal realiza-se de 21 a 24 de julho, no Santo Estêvão Golfe e no Ribagolfe Lakes, em Benavente, e fará parte dos calendários oficiais das duas PGA’s, bem como das duas federações nacionais.Irá contar para a Ordem de Mérito da PGA España, para a Ordem de Mérito e Ranking da PGA de Portugal e ainda para o ranking da seleção nacional de profissionais da Federação Portuguesa de Golfe (FPG)."Com o sucesso da prova em 2021 o desafio era fazermos mais e melhor. A ideia surgiu em conversa com o Fernando Carvalho, o presidente do Xira Golfe, e consistiu em internacionalizar o torneio", disse Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal."Com o acesso a jogadores profissionais fora do âmbito da PGA Portugal, a competitividade será mais elevada e o ‘prize money’ mais apetecível. Surgiu a ideia de falarmos com a PGA España. O Torneio será aberto a todos os profissionais de uma PGA reconhecida", acrescentou Nelson Cavalheiro.Note-se que, se excetuarmos o Portugal Masters (do DP World Tour), o Open de Portugal at Royal Óbidos (do Challenge Tour) e o Optilink Tour Championship (do PT Tour), todos integrados em circuitos internacionais, só haverá duas provas portuguesas em 2022 com prémios monetários mais elevados do que o Open XiraGolfe de 2022: o Campeonato Nacional Absoluto Hyundai (20 mil euros) e o Amarante Golfe Open (15 mil euros)."Iremos ter uma fortíssima presença de profissionais espanhóis, conjugado com um aumento significativo dos nossos profissionais, que passam a ter acesso a prémios bem mais significativos. Aspiramos também a multiplicar o número dos amadores que venham participar nas provas de qualificação. O nosso objetivo é atingir as 250 voltas de qualificação e marcar o verão no Ribatejo nos próximos anos", disse Fernando Carvalho.À semelhança do ano de estreia, em 2021, qualquer jogador amador pode ser apurado para participar no Pro-Am, bastando classificar-se nos primeiros 15 lugares de uma das 3 provas de qualificação.Mas a festa dos amadores não se fica pelo sempre apetecível Pro-Am, este ano ainda mais forte com a presença de profissionais estrangeiros.Como explica o presidente do clube anfitrião, "os dois primeiros da classificação gross de cada prova de qualificação têm acesso ao próprio Open, jogando os três dias com os profissionais, sabendo que poderão pontuar para o World Amateur Golf Ranking".Esse é outro dos grandes atributos da prova. Ao contar para o ranking mundial amador, poderá cativar os melhores amadores portugueses. Nessa data, no calendário da FPG, só há o Campeonato Nacional de 3.ª e 4.ª Categorias.De 21 a 24 de julho, o 2.º Open XiraGolfe coincidirá com o Roma Alps Open do Alps Tour, de 40 mil euros em prémios monetários; com o Big Green Egg German Challenge do Challenge Tour, de 250 mil euros; e com o Cazoo Classic do DP World Tour, de 1,75 milhões de euros. Portanto, alguns dos portugueses que militam nestes circuitos europeus poderão estar ausentes – tal como, aliás, está previsto que possa acontecer na maioria dos torneios nacionais de profissionais.No entanto, a previsão é que haja uma boa lista de inscritos de profissionais e amadores. Aliás, a edição de 2021 foi a prova disso, com Tiago Cruz a bater Tomás Melo Gouveia num play-off para conquistar o título. Tiago Cruz foi o campeão nacional de 2014 e 2015 e Tomás Melo Gouveia é atualmente membro do Challenge Tour.De Espanha, esperam-se jogadores de bom nível. "Somos a associação de profissionais mais antiga de Espanha. Em 2022 celebramos o nosso 50.º aniversário e entre os nossos membros tempos grandes profissionais bem comprometidos com a sua associação", sublinhou Ander Martínez, o presidente da PGA España.Na apresentação do ‘Spain Golf Tour 50º Aniversario PGA de España’, em Madrid, o Open XiraGolfe surgiu como a terceira de oito etapas, sendo o ponto alto o Campeonato de Profesionales de la RFEG, o Campeonato Nacional de Profissionais da Real Federação Espanhola de Golfe.