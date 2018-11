Phil Mickelson bate Tiger Woods e ganha 8 milhões de euros

Os norte-americanos Phil Mickelson e Tiger Woods, os golfistas mais laureados em atividade, defrontaram-se num torneio de exibição em Las Vegas, denominado ‘The Match’, e cujo vencedor arrecadou um prémio astronómico: 9 milhões de dólares (quase 8 milhões de euros).

Que foram para os bolsos de Mickelsen, de 48 anos, que superou Woods, de 42, ao 22º buraco, o quarto do playoff, graças a um birdie (uma pancada abaixo do par) num par 3, com um putt a cerca de 1,5 metros.

Vencedor de cinco Majors, Mickelsen liderou a maior parte do tempo o duelo, disputado em match-play, mas nunca se distanciou de Woods, que forçou o playoff com um putt de 7 metros para birdie, no buraco 17, exibição que levou Mickelsen a dizer ao adversário: "Não sei porque ainda me espanto, se levas 20 anos a fazer isto."

Mas foi o mais velho dos norte-americanos que acabou por sair vencedor, mantendo, no entanto, grande respeito para com o compatriota. "Tiger continua a ser o melhor golfista de todos os tempos, mas vai saber bem poder lembrar-lhe de que o venci", disse.

O duelo de Las Vegas teve algumas particularidades, para além do prémio chorudo. Não teve público a assistir e pela televisão só o viu quem pagou. E quem viu teve a oportunidade de ouvir todas as conversas entre os jogadores e os respetivos caddies. Por último, resta referir que os próprios jogadores iam apostando durante a prova e a receita, 527 mil euros, ganha também por Mickelson, foi destinada a causas sociais.