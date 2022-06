Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Phil Mickelson confirma que vai disputar dissidente Superliga Golfista norte-americano fala em "novo começo, num caminho diferente"





Golfista tornou-se no mais velho vencedor de um torneio do Grand Slam, no ano passado

• Foto: Reuters