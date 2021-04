Polícia revela causas do acidente de Tiger Woods: seguia a 140km/h onde o limite é 70

O xerife do condado de Los Angeles revelou esta quarta-feira que Tiger Woods seguia em excesso de velocidade e que acabou por perder o controlo do seu SUV, sofrendo por isso um aparatoso acidente no último dia 23 de fevereiro, do qual resultaram graves ferimentos nas pernas.





Segundo Alex Villanueva, citado pela CNN, as causas do sucedido foram a velocidade e a incapacidade de o antigo número um mundial controlar o carro numa curva.O veículo atingiu os 140 km/h numa estrada onde o limite é 70 km/h. O mais provável, segundo as autoridades, é que o golfista tenha confundido os pedais, acelerando em vez de travar, uma vez que não foram encontradas marcas de travagem no local.