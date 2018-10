Portugal com duas provas no circuito europeu em 2019

Portugal vai ser palco de dois torneios do circuito europeu de golfe em 2019, um dos quais, designado GolfSixes, destinado a seleções europeias, que se disputará pela primeira vez fora da Grã-Bretanha.De acordo com o calendário divulgado esta segunda-feira pelo European Tour, o GolfSixes, uma competição na qual em 2017 Portugal chegou aos quartos de final, com Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia, vai disputar-se num campo ainda por designar, entre 06 e 09 de agosto.O GolfSixes, que se disputa em seis buracos num formato de grupos, que apuram diretamente para as meias-finais, foi criado com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de encurtar o tempo nas competições de golfe e de tornar a modalidade mais popular.Mais de dois meses depois do GolfSixes, Portugal voltará a acolher uma prova do principal circuito europeu de golfe, o Portugal Masters, competição que volta a ser calendarizada para outubro, depois de este ano ter sido disputada em setembro.O Portugal Masters de 2019, que se mantém no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, irá decorrer entre 24 e 27 de outubro.O calendário, que se inicia em novembro de 2018 em Hong Kong e termina em novembro de 2019 no Dubai, engloba 48 torneios, em 31 países.Ricardo Melo Gouveia é, para já, o único representante português no circuito europeu, mas o número de golfistas lusos pode aumentar em breve.José-Filipe Lima e Pedro Figueiredo jogam esta semana a final do 'Challenge Tour' e ambos têm hipóteses de fechar o ano entre os 16 primeiros do 'ranking', que garante o acesso ao circuito principal.Ricardo Santos, Tiago Cruz, João Carlota e Tomás Silva também ainda podem sonhar com a presença no European Tour, uma vez que irão disputar a segunda fase da escola de qualificação.