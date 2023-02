Portugal em 6.º lugar no ‘Match’ Hexagonal Feminino

A seleção nacional feminina amadora concluiu o ‘International Ladies Hexagonal Match’ na 6.ª posição, depois de perder com a Alemanha por 7-2, no confronto que decidiu os dois últimos lugares. A prova decorreu desde quarta-feira no Costa Ballena Ocean Golf Club, na zona de Cádiz, saindo vencedora a equipa da casa, a Espanha.A 5.ª edição da prova contou com a participação de Espanha, Portugal, Irlanda, Suécia, França e Alemanha. Nas edições anteriores as nações vencedoras foram a Itália (2018), Suécia (2019 e 2020) e Finlândia (2022).Em 2023 reduziu-se o número de participantes para seis e procedeu-se a uma alteração no formato da prova. Nos três primeiros dias, as equipas defrontaram-se no sistema de todos contra todos. De manhã jogou-se em pares (‘foursomes’) e à tarde em singulares. Hoje realizou-se a final entre as duas primeiras classificadas da fase de ‘Round Robin’, bem como os duelos que definiram as restantes posições.Portugal alinhou com Inês Belchior (agora atleta do C.G. Tavira), Ana da Costa Rodrigues (C.G. Miramar), Luciana Reis (Miramar), Constança Mendonça (Aroeira), Amélia Gabin (Quinta do Lago), Francisca Rocha (Oporto G.C.) e Francisca Salgado (Vale de Janelas).Após a jornada inaugural a classificação era a seguinte: Espanha com 7 pontos, Irlanda com 6, Alemanha com 4,5, França e Suécia com 3,5 e Portugal com 2,5.Concluído o segundo dia, a hierarquia era a seguinte: Espanha com 13 pontos, Suécia com 10, Irlanda com 9,5, Alemanha com 8,5, França com 7,5 e Portugal com 5,5.Depois de fechar-se a terceira ronda de resultados, a tabela era a seguinte: Espanha com 16,5 pontos, Irlanda com 15,5, Suécia com 15, França com 14, Alemanha com 11 e Portugal com 9.A Espanha bateu a Irlanda por 6-3 na decisão dos dois primeiros lugares e foi o primeiro título na competição para Espanha. A Suécia assegurou o 3.º lugar, apesar de ter empatado com a França por 4,5-4,5, mas beneficiou do critério de desempate (mais UPS – 11 contra 6); e a Alemanha garantiu o 5.º posto e relegou Portugal para o último lugar na sequência da sua vitória por 7-2.O responsável pelo Gabinete de Imprensa da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), José Manuel Castro Martins, descreveu, desta forma os resultados de Portugal numa base diária:1.ª jornada: Nos Pares, as representantes portuguesas perderam os três encontros. A dupla Ana da Costa Rodrigues/Luciana Reis foi derrotada por 4-3 no ‘match’ com as irlandesas Kate Lonigan e Emma Fleming. A campeã nacional absoluta, Inês Belchior, fez dupla com Constança Mendonça e a equipa portuguesa perdeu por 3-2 com as francesas Camille Min-Gualtier e Laura Nepper. Quanto ao par Amélia Gabin/Francisca Rocha foi derrotado pelas espanholas Alba González/Paula de Francisco, por 5-3. Nos singulares estiveram em ação seis jogadoras por cada equipa. Portugal averbou duas vitórias, um empate e três derrotas. Os triunfos foram alcançados por Inês Belchior, que bateu a francesa Juliette Demeaux, por 2 buracos (2UP); e por Ana da Costa Rodrigues, que venceu outra gaulesa, Laura Nepper, por 5-4. Luciana Reis empatou o seu ‘match’ com a alemã Emilia Omander. Amélia Gabin foi batida pela irlandesa Olivia Costello, por 6-5; Constança Mendonça perdeu com a sueca Linnea Gyllner, por 8-7; e Maria Francisca Salgado (Vale de Janelas), que não tinha atuado nos confrontos de pares, foi derrotada pela espanhola Daniela Campillo, por 7-5.2.ª jornada: Nos ‘foursomes’ a equipa portuguesa fez todo o tipo de resultados possíveis. Luciana Reis e Ana da Costa Rodrigues ganharam o seu ‘match’, por 2-1, frente às francesas Juliette Demeaux e Maria-Elodie Prats-Rigual; a dupla Inês Belchior/Constança Mendonça empatou com as alemãs Marie-Agnes Fischer/Emilia Omander; e o par Francisca Rocha/Amélia Gabin foi derrotado pelas suecas Elin Pudas Remler/Ida Lindqvist, por 5-4. Um resultado significativamente melhor do que o de ontem, em que Portugal tinha perdido os três duelos de pares. Já nos singulares, apenas a campeã nacional absoluta, Inês Belchior, conseguiu vencer, impondo-se por 1 buraco (1UP) à irlandesa Caitlin Shippam. Amélia Gabin empatou com a alemã Lotte Schuhr. Nos restantes quatro ‘matches’ os resultados foram favoráveis às adversárias das atletas nacionais: Alba González (Esp) v. Maria Francisca Salgado, 5-3; Matilda Bjorkman (Sue) v. Constança Mendonça, 2-1; Juliette Demeaux (Fra) v. Luciana Reis, 6-5; Emma Fleming (Irl) v. Ana da Costa Rodrigues, 5-4.3.ª jornada: O destaque do dia aconteceu durante a jornada na manhã, quando tiveram lugar os encontros de pares, disputados no formato de ‘foursomes’, com Portugal a conquistar 2,5 pontos em 3 possíveis. A dupla Ana da Costa Rodrigues/Constança Mendonça venceu as alemãs Emma Delwes/Emilia Omander, por 2 buracos (2UP). O par constituído por Francisca Rocha e Maria Francisca Salgado também averbou um triunfo, diante das espanholas Alba González e Maria Bastarrica, por 1 buraco (1UP). Finalmente, Inês Belchior e Luciana Reis, terminaram empatadas com as irlandesas Emma Fleming e Caitlin Shippam. Infelizmente, os bons resultados não se repetiram nos singulares da parte da tarde, em que apenas Ana da Costa Rodrigues conseguiu vencer, impondo-se à sueca Josefin Widal por 2-1. As restantes cinco jogadoras foram derrotadas, com os seguintes desfechos: Alexandra Vidal Rivera (Esp) v. Amélia Gabin, 3-2; Maria-Agnes Fischer (Ale) v. Constança Mendonça, 6-4; Havanna Torstensson (Sue) v. Inês Belchior, 1UP; Laura Nepper (Fra) v. Luciana Reis, 5-3; e Emma Fleming (Irl) v. Gisela Morna, 5-4.4.ª jornada: Nos pares, a seleção nacional feminina empatou o primeiro ‘match’ e perdeu os dois seguintes frente à sua congénere da Alemanha. Constança Mendonça e Ana da Costa Rodrigues empataram com Marie-Agnes Fischer e Antonia Steiner; a dupla Amélia Gabin/Luciana Reis perdeu com Lotte Schuhr/Sophie Renner, por 1 buraco (1DOWN); Francisca Rocha e Maria Francisca Salgado foram derrotadas por Emma Delwes e Rosalie Stadler, por 2 buracos (2DOWN). Nos singulares, as nossas representantes conquistaram 1,5 pontos em 6 possíveis. Ana da Costa Rodrigues venceu o seu confronto com Emma Delwes, por 3-2; enquanto Francisca Rocha empatou com Antonia Steiner. Nos restantes ‘matches’ os resultados foram os seguintes: Maria-Agnes Fischer v. Amélia Gabin, 8-6; Nina Hoetzenbein v. Constança Mendonça, 4-3; Sophie Renner v. Luciana Reis, 6-4; e Emilia Omander v. Maria Francisca Salgado (que substituiu Inês Belchior, lesionada nas costas), 4-3.