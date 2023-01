Portugal encerra Match Octogonal no último lugar

A seleção nacional masculina amadora despediu-se do Match Internacional Octogonal Masculino com uma derrota perante a Alemanha, por 3,5-5,5.





Os atletas portugueses protagonizaram uma boa exibição, mas não evitaram o 8.º e último lugar desta prova por nações, que decorreu no Costa Ballena Ocean Golf Club, em Cádiz, Andaluzia. A Espanha sagrou-se campeã.

No confronto de atribuição dos 7.º e 8.º lugares, entre as duas seleções que tinham ficado no fundo da tabela dos respetivos grupos na fase inicial de todos contra todos (‘round robin’), o primeiro ponto do dia para a equipa das quinas foi obtido num dos três jogos de pares em foursomes, com João Miguel Pereira e João Iglésias a baterem Ben Kelling/Nils Levi-Bock por 2/1.

Nos pares, o resultado ficou favorável aos germânicos por 2-1, mas poderia ter sido ao contrário, já que Hugo Camelo e Miguel Cardoso perderam apenas no 18, pela margem mínima (1 down), contra Benedikt Boensch/Nico Kregler.

Diogo Rocha e Rodrigo Santos, frente a Philipp Macionga/Mark Süessbier, lutaram até ao buraco 17, onde cederam por 3/1.

À tarde, Hugo Camelo levou a melhor sobre Benedikt Boensch logo no primeiro encontro de singulares, por dois buracos (2 up). João Pereira, no terceiro jogo, voltou a ganhar, como de manhã, a Ben Kelling, por uns expressivos 7/5. E, no quinto 'match', deu-se um empate entre Diogo Rocha e Philipp Macionga.

De resto, e ainda nos singulares, João Iglésias e Rodrigo Santos perderam para Nils Levi-Bock e Mark Süessbier, respetivamente, mas levando os encontros até ao buraco 17. Já Miguel Cardoso perdeu o segundo 'match' por 4/3.

A final opôs os vencedores dos grupos Vermelho e Azul, com a Espanha a impôr-se aos Países Baixos por 5-4.

Nos dias anteriores, Portugal começou por sofrer derrotas com os Países Baixos e Inglaterra, em ambos os casos por 6-3, e depois, a seleção nacional masculina amadora perdeu com a Itália por 8-1.

A classificação final foi a seguinte:

1.º Espanha

2.º Países Baixos

3.º Inglaterra

4.º Irlanda

5.º França

6.º Itália

7.º Alemanha

8.º Portugal