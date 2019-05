Portugal estreia-se no GolfSixes Cascais frente à Inglaterra

Portugal vai defrontar a Inglaterra no primeiro dia do GolfSixes Cascais, torneio do circuito europeu de golfe, que junta 16 seleções e distribui prémios de um milhão de euros, anunciou esta sexta-feira a organização.A seleção portuguesa, que recebeu um 'wild card' do European Tour, por ser o país anfitrião, é representada por Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia, enquanto pela Inglaterra jogarão Tom Lewis, vencedor do Portugal Masters em 2001 e 2018, e Paul Waring.Além de Portugal e da Inglaterra, o grupo A integra também a Escócia e a Índia.O grupo B integra as seleções da Irlanda, que defende o título, Inglaterra, Suécia e Tailândia, enquanto o agrupamento C junta Austrália, País de Gales, França e Alemanha.Na 'poule' D vão competir as seleções da África do Sul, Espanha, Dinamarca e Itália.O GolfSixes Cascais é uma competição com um formato inovador, em que as equipas competem entre si em duelos de apenas seis buracos.Na edição passada, a prova passou a integrar equipas femininas e equipas mistas, tendo este ano saído pela primeira vez do Reino Unido, para ser disputado em Cascais.O GolfSixes Cascais vai seguir o mesmo formato de 2018, com quatro equipas beneficiárias de 'wild card' -- que integram estrelas do golfe feminino e masculino -- a juntarem-se às outras 12 formações, que irão representar os seus países, sendo cada seleção nacional constituída por dois jogadores do European Tour.