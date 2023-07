Portugal marca recorde na organização do Europeu da ESGA

Portugal sagrou-se vice-campeão na classificação net do Campeonato da Europa da Associação Europeia de Seniores de Golfe (ESGA), que decorreu nos campos de Royal Óbidos e West Cliffs, na costa oeste do país.Uma 40.ª edição histórica do ESGA Seniors Team Championship & Cup, por ter sido a primeira vez em que participaram todos os 23 países membros da associação europeia.Reuniu-se um total de 273 jogadores, com idade mínima de 55 anos, mas, com os delegados à Assembleia Geral da ESGA e os acompanhantes, a prova atraiu mais de 400 pessoas, que estiveram em Óbidos e Peniche durante quatro dias.Áustria, Bélgica, Chéquia, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Portugal foram os países representados, cada um com duas seleções."Na nossa opinião, esta 40.ª edição foi um enorme sucesso", disse Álvaro Carneiro, o presidente da Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal (ANSGP), a entidade organizativa da prova.Na cerimónia de entrega de prémios, uma das maiores ovações – senão mesmo a mais ruidosa – foi para Fernando Sequeira, o diretor de torneio, vice-presidente da ANSGP (que no meio do desporto é mais conhecido por ser um ex-presidente de Os Belenenses), uma reação generalizada dos jogadores a manifestar o seu apreço pela qualidade da organização.Em termos desportivos, Portugal revalidou o estatuto de vice-campeão na ESGA Senior Team Cup, ou seja, a competição disputada em Royal Óbidos, na modalidade de medal net, reptetindo a classificação na edição anterior.A seleção nacional foi constituída pelo capitão Jorge Batista Ferreira (ANSGP), Henrique Silva (Força Aérea), João Carvalho (ACP), Leonel Seixas (Viseu), Paulo Jorge Alves (Sporting) e Paulo Azevedo (Amendoeira).Portugal somou 918 pancadas (297+317+304), perdendo por 6 pancadas com a Finlândia, a equipa campeã, que totalizou 912 (304+293+315). O 3.º lugar foi para Itália, com 928 (305+305+318).Nesta competição, a Cup, o melhor jogador a nível individual foi o sueco Jonny Westberg, de handicap 10, com 222 (75+73+74). O melhor português foi Paulo Azevedo, de handicap 11, com um bom 8.º lugar entre 138 jogadores, com 229 (73+77+79).Neste Europeu, a classificação principal é, contudo, a gross, ou seja, o ESGA Team Championship, realizado em três voltas ao West Cliffs, sendo contabilizados em cada volta os quatro melhores resultados dos seis elementos de cada equipa.Neste torneio Portugal foi 14.º classificado, com 1029 pancadas, 165 acima do Par, após voltas de 339, 334 e 356. A seleção nacional contou com o capitão António Moita (ACP), Carlos Poucochinho (Alto Portimão), Gilberto Kaneko (Beloura), Kenneth Cooper (Vale de Janelas), Manuel Garcia (Arquitetos) e Pedro Franco Dias (Belas).O novo campeão europeu da ESGA foi Itália, que agregou 928 pancadas, 64 acima do Par, após voltas de 299, 303 e 326.O 2.º lugar foi para o país que normalmente é considerado o grande favorito, o Reino Unido, com 933 (309+310+314), +69, enquanto o 3.º posto foi arrebatado pela Finlândia, com 948 (300+320+328), +84.O melhor jogador do torneio a nível individual foi o espanhol Alício Fuertes, de handicap 0, com 228 (72+79+77), +12, enquanto o melhor português foi António Moita, de handicap 7, no 37.º lugar entre 135 jogadores, com 247 (82+79+86), +31.A próxima edição do ESGA Team Championship & Cup será organizada no próximo ano, na Islândia.