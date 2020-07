Portugal Masters confirmado para setembro em Vilamoura

Confirma-se a notícia que Record Online deu em primeira mão no mês passado – o Portugal Masters foi mesmo antecipado em um mês para setembro, uma decisão que beneficia o Turismo de Portugal e os interesses económicos do país.

De acordo com um comunicado hoje emitido pelo European Tour, a entidade organizadora, «o Portugal Masters de 2020, originalmente calendarizado para outubro, irá afinal realizar-se de 10 a 13 de setembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura».

Ainda não foi divulgado o total de prémios monetários, mas é possível que repita os 1,5 milhões de euros de 2019, o montante mais baixo de sempre na história do prestigiado torneio.

Será apenas a segunda vez que o mais importante de golfe português e o único a integrar o European Tour em 2020 irá jogar-se em setembro. Recorde-se que em junho, Piero dal Fabbro, o CEO da Dom Pedro SA., já declarara à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, que «seria preferível em setembro porque os dias são mais longos, sendo possível ter mais jogadores em campo. O bom tempo também é mais garantido e a experiência de 2018, de realizar a prova em setembro, resultou num sucesso para todas as partes. Por outro lado, o campo está em condições completamente diferentes em setembro, outubro ou novembro. Em setembro está mais bonito, provavelmente em melhores condições e julgo que também proporcionará melhores imagens televisivas para todo o Mundo»

Só o Portugal Masters atinge um mercado televisivo potencial de mais de 200 milhões de lares e estima-se que este ano as audiências possam ser superiores ao habitual.

O Portugal Masters seguirá o programa do European Tour designado por Estratégia de Saúde, desenvolvido pelo Diretor do Departamento Médico (Chief Medial Officer), Dr. Andrew Murray, resultante de um trabalho exaustivo junto dos consultores de saúde Cingnpost, e ainda com a colaboração das autoridades de saúde dos 30 países por onde passa o European Tour.

Embora o comunicado do European Tour não o refira, essa política de segurança e saúde é bastante apertada. Hoje mesmo a organização enviou aos seus membros (jogadores), incluindo aos portugueses, várias informações sobre o referido programa, que inclui testes em massa ao novo coronavírus, para serem efetuados a jogadores, caddies, treinadores, jornalistas e membros da organização, com capacidade de resultados publicados em cerca de duas horas.

Neste momento é ainda muito cedo para decidir-se se o Portugal Masters será jogado à porta fechada – como tem acontecido no PGA Tour, nos Estados Unidos – ou se a evolução da pandemia no nosso país poderá permitir a abertura do Dom Pedro Victoria Golf Course a algum público. Seguramente não será possível repetirem-se as presenças de 40 mil espectadores como em anos anteriores.

De qualquer modo, a realização do Portugal Masters é fundamental para a estratégia do Turismo de Portugal de reforçar o país como um destino de turístico de golfe de eleição, sobretudo depois de saber-se nesta sexta-feira que Portugal ficou de fora do corredor aéreo para o Reino Unido.

Nesse sentido, poderá ser extremamente benéfica a realização do Portugal Masters no mesmo mês do Open de Portugal at Royal Óbidos, prova do Challenge Tour, de 17 a 20 de setembro, algo que sucede pela primeira vez.

Termos, em poucas semanas, imagens televisivas enviadas para todo o Mundo de campos desenhados por ícones da história do golfe como Arnold Palmer e Seve Ballesteros, a receberem torneios internacionais, ambos com o sele de "Clean & Safe" do Turismo de Portugal, só poderá ser positivo, sobretudo quando se sabe que o turismo desportivo de golfe é mais forte em Portugal em outubro e novembro.

A 14.ª edição do Portugal Masters integra também a nova iniciativa Golf for Good, cujo objetivo consiste em apoiar as comunidades que acolhem etapas do European Tour, homenageando os verdadeiros heróis, como aqueles que trabalham na linha da frente, e ainda pugnando pela promoção dos benefícios da prática do golfe.

Peter Adams, o Diretor de Campeonato do Portugal Masters disse: «Devo agradecer ao Dom Pedro Hotels & Golf Collection e ao Turismo de Portugal pelos seus apoios, que permitiram a recalendarização do Portugal Masters para setembro».

Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, salientou: «Portugal tem vindo a afirmar-se como um incontornável destino de golfe, o que deve-se, sobretudo, à qualidade e diversidade da oferta de campos em todo o país».

«O reconhecimento internacional concretiza-se nos inúmeros prémios e distinções que temos vindo a conquistar, assumindo uma especial relevância a confiança que no país deposita no European Tour. Nos últimos 13 anos Portugal tem sido o anfitrião de um dos seus mais importantes torneios, o Portugal Masters», destacou o presidente do Turismo de Portugal.

«Acolher esta reputada competição, de projeção mundial, confirma, não só que Portugal possui excelentes condições para a prática do golfe, mas também a capacidade e profissionalismo na organização de eventos da modalidade», acrescentou.

«Neste ano particular, a realização da 14.ª edição do Portugal Masters atesta o compromisso e o empenho de todos os parceiros: Turismo de Portugal, entidades regionais e empresas, na consolidação de um produto de qualidade, alinhado com uma nova realidade. A permanência em Portugal de uma competição desta envergadura é também uma mensagem de esperança aos golfistas de todo o mundo que nos visitam, e às empresas nacionais que, em boa hora, souberam responder às exigências e expetativas de um destino "Clean & Safe"», concluiu Luís Araújo.

Vilamoura é um dos centros do golfe mundial, com cinco campos de elite e desde a primeira edição do Portugal Masters que o palco tem sido o prestigiado percurso desenhado pelo mítico Arnold Palmer no Algarve.

«A equipa do Dom Pedro Victoria Golf Course tem sido uma excelente anfitriã nos últimos 13 anos e estamos desejosos de voltar a trabalhar com essa equipa na próxima edição do torneio», frisou Peter Adams.

«O meu agradecimento vai também para a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e para as autoridades de saúde do país por todo o seu apoio. A segurança dos nossos membros, das nossas equipas e de todos os envolvidos no evento permanece como a nossa prioridade e o torneio será supervisionado pela Estratégia de Saúde do European Tour», concluiu o Diretor de Campeonatos do circuito profissional europeu.

Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, salientou: «Estamos satisfeitos por podermos garantir a organização do Portugal Masters em setembro. Eventos como este são cruciais para Portugal nestes períodos difíceis».

«Temos de estar todos totalmente comprometidos com a recuperação rápida do turismo de golfe no país e o Portugal Masters desempenha um papel fundamental, ao estabelecer Portugal como um dos mais importantes destinos turísticos de golfe do Mundo», asseverou o presidente da FPG.