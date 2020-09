Portugal Masters: Golfistas portugueses fazem balanço positivo em Vilamoura

Os portugueses Ricardo Melo Gouveia, Ricardo Santos e Tomás Bessa fizeram este domingo um balanço positivo da participação na 14.ª edição do Portugal Masters, que terminou no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

"Fiz um jogo bastante sólido e hoje entrei melhor no jogo. Fiz um mau 'swing' no buraco 9 e, apesar de ter falhado a semana toda o 'drive' para a direita, hoje no buraco 18 saiu-me para esquerda e fui para a água. Foi só um mau 'swing', não há nada a fazer. Vou olhar para o lado positivo desta semana, em que senti que o meu jogo melhorou e para a semana ainda estará melhor. O balanço é positivo", frisou Melo Gouveia.

O algarvio, que figura no 283.º lugar na Corrida para o Dubai, despediu-se do traçado algarvio com um agregado de 280 pancadas (69+72+69+70), quatro abaixo do Par, para se tornar no melhor português em prova, ao integrar o lote de jogadores que partilharam o 36.º lugar do 'leaderboard'.

"Na semana passada senti-me a jogar bem, mas, a nível mental, faltou-me tomar algumas decisões mais acertadas. Esta semana já estive melhor nesse aspeto e o jogo esteve sólido. Saio daqui com a cabeça erguida e confiança para o Open de Portugal", avançou Ricardo Melo Gouveia, após registar quatro 'birdies' (nos buracos 2, 5, 11 e 14), um 'bogey' no 9 e um 'double-bogey' no derradeiro 'green'.

Tal como Melo Gouveia, a segunda metade do percurso não correu de feição a Ricardo Santos, que concluiu a sua participação no evento português do European Tour com 282 pancadas (69+71+72+70), duas pancadas abaixo do Par, depois de assinar cinco 'birdies' (2, 6, 8, 14 e 18), manchados por quatro 'bogeys' (3, 12, 13 e 16).

"Joguei muito bem nos primeiros nove buracos, tal como no primeiro dia, e virei com menos duas pancadas, mas nos segundos nove não consegui manter o nível. Fiz novamente um 'bogey' no 12, um buraco que me pesou bastante esta semana, mas por outro lado fiz bons resultados em outros mais difíceis, como o 18. Hoje deixei muitas pancadas no campo, sobretudo nos primeiros nove", lamentou.

Apesar de não ter jogado ao seu melhor nível, Ricardo Santos, um dos dois portugueses membros do European Tour esta época, diz que vai "tentar aprender, melhorar os 'putts', que estão mais fracos, para voltar o mais forte possível no próximo ano e tentar ganhar um torneio para melhorar a categoria" no circuito.

Já Tomás Bessa, que pela primeira vez passou o 'cut' do Portugal Masters e foi o melhor representante nacional durante as duas primeiras rondas, sai de Vilamoura na 64.ª posição da classificação com um agregado de 285 pancadas (68+70+75+72), uma acima do Par.

"Estava a jogar bem, sólido, nos primeiros nove buracos, coisa que nunca consegui fazer, mas falhei alguns 'putts' curtos, tomei algumas más decisões nos 'chips' e fiz aqueles 'bogeys'. Mas, em termos de qualidade de jogo, foi um dos meus melhores dias" assegurou, após ter registado quatro 'bogeys' (4, 15, 16 e 18) e três 'birdies' (2, 5 e 11).

Ainda assim, o campeão nacional garante deixar o Dom Pedro Victoria Golf Course rumo ao Royal Óbidos Spa & Golf Resort com motivação para disputar o Open de Portugal, entre 17 e 20 de setembro.

"Saio daqui insatisfeito com o resultado, mas com boas energias para o próximo torneio. As ilações são muito positivas, o meu jogo esta semana esteve abaixo do meu melhor potencial e, sabendo que consigo jogar as últimas voltas mesmo não estando no meu melhor, dá-me algum alento. E esta experiência adquirida acho que vai jogar a meu favor em Óbidos."