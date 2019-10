Portugal Masters: Melhores portugueses falham Vilamoura

Nem todos os melhores portugueses estão no Portugal Masters que hoje começa, em Vilamoura, com 1,5 milhões de euros em prémios. Ricardo Santos, Filipe Lima e Stephen Ferreira, o top 3 luso no ranking mundial, não estão, bem como Vítor Lopes (o 6º), por razões diferentes.

Santos e Lima estão na China, onde hoje começa o Foshan Open, o penúltimo torneio do Challenge Tour, a segunda divisão europeia. Ambos tentam terminar a época no top 15 do ranking do Challenge Tour para subirem ao European Tour em 2020. Santos é o 9º e Lima 18º.

Stephen Ferreira, um português do Zimbábue, aposta mais no Sunshine Tour, o circuito sul-africano, e Vítor Lopes começou a Final do Alps Tour , estando em 7º com 70 pancadas, 2 abaixo do Par. O algarvio é 42º na Ordem de Mérito desta terceira divisão europeia e o top 35 no final da época fica com uma excelente categoria (6) para 2020.

De qualquer forma, a elite nacional está no mais importante torneio português com dez jogadores. Ricardo Melo Gouveia e Pedro Figueiredo são já dos melhores portugueses de sempre, como se previa quando em 2012 passaram ambos o cut em Vilamoura como amadores. Um feito que poderá ser repetido por Daniel Rodrigues e Pedro Cruz, de apenas 17 anos.

No Pro-Am de ontem, os profissionais Bradley Drege (País de Gales) e Brandon Stone (África do Sul) venceram com 30 abaixo do Par, com os amadores Anthony Esse, James Healey e Ashley Pheasant.