Portugal Masters na mesma semana do Millennium Estoril Open

O European Tour anunciou nesta terça-feira que o Portugal Masters está garantido no seu calendário de 2021, informou que irá elevar o seu total de prémios monetários e assegurou que mudará de data para final de abril, coincidindo com o Millennium Estoril Open em ténis.

O Portugal Masters é o mais importante torneio de golfe português, nasceu em outubro de 2007, com três milhões de euros em prémios monetários.

Nos últimos anos vinha perdendo "prize-money" e em 2020 realizou-se de 10 a 13 de setembro, distribuindo um milhão de euros.

Em 2021 as novidades são o aumento de dotação para 1,5 milhões de euros em prémios e a sua transferência para a primavera, de 29 de abril a 2 de maio. O palco mantém-se o de sempre, o Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

O Millennium Estoril Open em ténis disputa-se de 24 de abril a 2 de maio no Clube de Ténis do Estoril. O ATP Tour só irá anunciar o seu calendário de 2021 – pelo menos os primeiros meses – nesta quarta-feira, e haverá grandes alterações e novidades, mas tudo indica que o mais importante torneio de ténis português vá manter-se na semana que há muito é a sua.

"O ATP Tour vai divulgar amanhã o calendário de janeiro e fevereiro, mas na época europeia de terra batida não se mexe em nada. É claro que tudo pode dar ainda muitas voltas, mas, nesta fase, é mais do que seguro dizer que o Millennium Estoril Open irá decorrer de 24 de abril a 2 de maio", disse João Zilhão à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.

"E posso dizer que o nosso mote para este ano será 'The Comeback'", acrescentou o diretor de torneio do único evento português do ATP Tour. Um lema que alude ao facto de a pandemia ter forçado a organização a cancelar a edição de 2020.

No dia 2 de maio irá, assim, jogar-se a final do Millennium Estoril Open e atribuir-se o título do Portugal Masters, dois dos mais importantes eventos desportivos portugueses extra futebol com periodicidade anual.

O Turismo de Portugal patrocina os dois campeonatos e não há dúvida de que, naquela semana, a promoção internacional do país será brutal, com os dois torneios em simultâneo. Só as transmissões televisivas do Portugal Masters, a grande maioria em direto, rondam os 500 milhões de lares em todo o Mundo. Em 2007, quando o torneio tinha outro peso internacional, superou mesmo os 600 milhões em todo o Mundo.

Em Portugal, a cobertura televisiva em direto da competição de golfe estará a cargo da SportTV, enquanto os diretos da prova de ténis serão da responsabilidade da TVI, TVI24 e TVI Player.

Em 2021, ainda em contexto de pandemia, o European Tour deseja manter a lógica deste ano de criar séries de torneios numa mesma zona geográfica, para facilitar a vida aos jogadores e também para agilizar as chamadas "bolhas sanitárias" dos torneios.

Este ano o Portugal Masters foi o segundo de um "Swing Ibérico" que começou na Andaluzia, passou por Vilamoura e terminou no Open de Portugal at Royal Óbidos.

Na próxima temporada mantém-se o Estrella Damm N.A. Andalucía Masters, de 14 a 17 de outubro, com três milhões de euros em prémios monetários. As novidades são, na semana anterior, o Open de España, de 7 a 10 de outubro, com um milhão e meio de euros; e o Trophée Hassan II, em Marrocos, de 21 a 24 de outubro, com dois milhões de euros.

Em 2020, devido à pandemia, não houve Troféu Hassan II, mas em 2019 o seu lugar no calendário foi de 25 a 28 de abril. Aliás, tradicionalmente, o torneio marroquino realizava-se na primavera.

A data de outubro é, contudo, mais aliciante do que a de abril, porque estamos já numa fase da época em que os jogadores começam a pensar mais nos pontos de que necessitam somar para qualificarem-se para o DP World Tour Championship no Dubai, em novembro.

É possível que o maior peso económico do torneio marroquino nos últimos anos tenha feito pender a balança para o seu lado. Afinal, o Portugal Masters oferece 1,5 milhões de euros e Troféu Hassan II dois milhões.

Poderá ter sido essa a razão da mudança de data, ficando o Portugal Masters como a terceira etapa de outro "Swing Ibérico", que se inicia com o Tenerife Open, de 15 a 18 de abril, no Golf Costa Adeje; prossegue com o Gran Canaria Open, de 22 a 25 de Abril, num campo ainda a anunciar; e conclui-se com a prova portuguesa de Vilamoura. Todos os torneios deste "Swing Ibérico" apresentam um "prize-money" de 1,5 milhões de euros.

Se a mudança de data encerra alguns aspetos negativos, há um lado positivo bem importante e que se prende com o facto de, em abril, o torneio contar ainda para o ranking Olímpico que apura os jogadores para Tóquio2020. Isso já não sucederia se a prova portuguesa se realizasse em outubro.

Para já, o Open de Portugal at Royal Óbidos não aparece no calendário, nem o GolfSixes Cascais, pelo que, tudo indica que o Portugal Masters voltará a ser o único torneio português do European Tour (a primeira divisão europeia) em 2021. Do GolfSixes Cascais não se sabe nada, mas o Open de Portugal deverá regressar ao calendário do Challenge Tour, a segunda divisão europeia.

Em termos gerais, o European Tour comunicou um calendário para 2021 com "um mínimo de 42 torneios em 24 países, de janeiro a novembro, havendo 18 eventos que regressam depois de terem sido cancelados este ano devido à pandemia".

As recentes sinergias criadas entre o European Tour e o PGA Tour (circuito na América do Norte) fizeram com que os torneios da Série Rolex tenham aumentado o valor dos seus prémios pecuniários e também tenham abandonado a lógica de Final Series, ou seja de eventos que concluíam a época com uma nota forte, para passarem a ser distribuídos ao longo do ano.

Aliás, o calendário começa mesmo com o Abu Dhabi HSBC Championship (de 21 a 24 de janeiro). A segunda etapa da Série Rolex será o Aberdeen Standard Investments Scottish Open (de 8 a 11 de julho). Seguem-se o BMW PGA Championship (de 9 a 12 de setembro) e o DP World Tour Championship, que encerra a época no Dubai, de 18 a 21 de novembro. Os três primeiros elevarão o total de prémios monetários para 6,6 milhões de euros por torneio. O evento do Dubai cresceu para 7,4 milhões de euros.

O European Tour prometeu que alguns dos "swings" regionais irão ter uma espécie de mini-rankings e os três primeiros classificados qualificar-se-ão para o torneio da Série Rolex seguinte.

O circuito europeu recusa para já anunciar mais pormenores, mas, olhando para o calendário, é bem provável que o primeiro "Swing Ibérico", o do Portugal Masters, possa funcionar como torneio de qualificação para o Open da Escócia.

Se esta probabilidade vier a confirmar-se, poderá ser um fator importante para atrair ao Dom Pedro Victoria Golf Course mais um ou outro jogador mediático.

Em 2021 haverá também Ryder Cup e todos os torneios atribuirão pontos para a seleção da Europa.

"Com a perseguição aos pontos da Ryder Cup a começar logo em janeiro, com os lugares de qualificação para os torneios da Série Rolex, com a procura sustentada de inovação, ao mesmo tempo que celebramos a nossa maravilhosa herança, percebe-se a nossa narrativa para esta época, segundo a qual "Cada Semana Conta"", declarou Keith Pelley, o presidente-executivo do European Tour.

Keith Pelley abriu ainda a hipótese de, a dada altura do ano, ser possível aliviar algumas das restrições derivadas da COVID-19, mas não há, obviamente, a certeza de que será possível abrir-se de novo os campos de golfe ao público em abril, por alturas do Portugal Masters.

"No início de 2021 iremos continuar a operar sob as normas do nosso Programa de Saúde e Segurança. No entanto, devido ao progresso incrível a que temos assistido nos últimos meses no que se refere às vacinas, estamos desejosos de podermos acolher gradualmente os fãs que tanta falta nos fazem", concluiu o presidente-executivo do European Tour.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf para Record