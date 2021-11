Portugal Masters: Nino Bertasio lidera, Ricardo Santos o melhor português

O golfista italiano Nino Bertasio é o primeiro líder do 15.º Portugal Masters, torneio do European Tour que decorre até domingo no Dom Pedro Victoria Golf Course, com Ricardo Santos a terminar hoje a primeira volta como melhor português.

O transalpino, de 30 anos, concluiu a ronda inaugural no traçado de Vilamoura (Par 71) sem cometer qualquer erro e entregou um cartão com 61 pancadas, graças a dez 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 2, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, registando dez 'shots' abaixo do Par.

Nino Bertasio lidera com uma vantagem de quatro pancadas sobre o espanhol Adri Arnaus, segundo classificado isolado, à frente de Gavin Green, da Malásia, que fechou os primeiros 18 buracos com 66 'shots'.

Entre os seis portugueses em prova, que este ano volta a decorrer de porta aberta ao público, Ricardo Santos foi o melhor, ao ser o único a jogar abaixo do Par, com 70 pancadas, logo seguido de Vítor Lopes, Tomás Gouveia e Pedro Figueiredo, que não perderam nenhuma pancada para o campo na estreia.