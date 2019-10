Portugal Masters: portugueses jogam com craques e incentivam crianças

O galês Bradley Dredge e o sul-africano Brandon Stone venceram o Pro-Am que hoje (quarta-feira) se disputou na véspera da 13.ª edição do Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português, que o European Tour está a organizar no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, com um total de 1,5 milhões de euros em prémios monetários.



A equipa da Darwin Escapes totalizou 30 pancadas abaixo do Par e incluiu ainda os amadores Ashley Pheasant, Anthony Esse e James Healey. Dredge, que neste mesmo campo algarvio venceu a Taça do Mundo de profissionais ao serviço do País de Gales em 2005 (ao lado de Stephen Dodd), jogou os nove primeiros buracos do campo, enquanto Brandon Stone competiu entre os buracos 10 e 18.



O melhor português foi Ricardo Melo Gouveia, no 14.º lugar, entre 36 equipas. O português que ocupa o 168.º lugar na Corrida para o Dubai do European Tour, jogou os nove últimos buracos. Nessa equipa da Rolex o algarvio teve a honra de atuar com o dinamarquês Thomas Bjorn, o capitão da vitória da Europa na Ryder Cup em 2018, que cumpriu os nove primeiros buracos. Melo Gouveia e Bjorn emparceiraram com os amadores Paul Martin, Tony Juneja e Paul Kelley, totalizando 19 abaixo do Par.



Pedro Figueiredo, o outro único português convidado a jogar o Pro-Am, foi 22.º classificado e também teve a honra de integrar a mesma equipa de um grande jogador, o neo-zelandês Michael Campbell, ex-campeão do US Open. Agregaram 17 abaixo do Par na formação da Dom Pedro Hotels & Golf Collection, que incorporou os amadores Diogo Cassiano Neves, Valdemar Afonso e Carlos Ferreira.



Pedro Figueiredo jogou o Pro-Am depois de já ter feito a boa surpresa de comparecer na clínica que a Federação Portuguesa de Golfe organizou, a convite do European Tour, no Dom Pedro Millennium Golf Course. 72 Crianças, de quatro turmas do 4.º ano de escolaridade de duas instituições de ensino do concelho de Loulé, viram jogar, aprenderam e conversaram com sete jogadores do Portugal Masters: "Figgy" e o dinamarquês Jeff Winther foram os mais populares, mas também houve muitos aplausos para o espanhol Alejandro Cañizares e os portugueses Miguel Gaspar, Tomás Melo Gouveia, Daniel da Costa Rodrigues e Pedro Silva.



Entretanto, o Portugal Masters arranca amanhã (quinta-feira) às 8h00, entre 126 jogadores, com saídas de dois tees em simultâneo. Dez portugueses jogam e desafiam uma elite que inclui dois antigos n.º1 mundiais, cinco jogadores que já ganharam torneios do Grand Slam, vários campeões da Ryder Cup e seis antigos campeões deste torneio do Turismo de Portugal.



Os ingressos para o Portugal Masters estão disponíveis desde os €8 para idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos; €17 para bilhetes promocionais e €20 para adultos. O pacote de ingressos para todos os dias, ascende a €24 o bilhete juvenil, €50 para promocionais e €60 para adultos. Ingressos à venda em https://www.eventbrite.co.uk/e/portugal-masters2019-tickets52000296286