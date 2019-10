Portugal Masters: Quatro portugueses dentro do cut provisório

Os golfistas portugueses Tiago Cruz, Ricardo Melo Gouveia, João Carlota e Daniel Rodrigues vão tentar garantir esta sexta-feira a qualificação para as últimas duas voltas do Portugal Masters, liderado ao final do primeiro dia pelo sul-africano Louis De Jager.Tiago Cruz é quem está em melhor posição, graças a um primeiro cartão com 69 pancadas, duas abaixo do par do Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, onde vai decorrer até domingo o torneio português do European Tour, dotado de 1,5 milhões de euros em prémios monetários.Integrado no grupo dos jogadores que partilham o 38.º lugar, o profissional do Club de Golf do Estoril está dentro do cut provisório, fixado nas 70 pancadas, e parte hoje para a segunda volta do tee do buraco 1 às 09h20, exatamente à mesma hora que Ricardo Melo Gouveia, mas do buraco 10.Tal como Melo Gouveia, João Carlota e o amador Daniel Rodrigues também estão no limite do cut, que apura os primeiros 65 jogadores e empatados para os últimos 36 buracos. O profissional algarvio arranca para a ronda decisiva às 13h20 e jovem Daniel Rodrigues, de 17 anos, inicia a sua exibição às 14h, integrado na última formação.O sul-africano Louis De Jager, após um primeiro cartão com 63 pancadas, oito abaixo do par, vai defender a liderança da 13.ª edição do Portugal Masters a partir das 12h30, enquanto os ingleses Lee Westwood, antigo número um mundial, Matt Wallace, quinto colocado na Corrida ao Dubai, e Tom Lewis, campeão em título, têm saída agendada para as 13h20.