Portugal Masters: Ricardo Santos e Tomás Bessa seguem em frente

Ricardo Santos e Tomás Bessa foram os únicos portugueses a passaram esta sexta-feira o cut do Portugal Masters, num dia em que Pedro Figueiredo e os irmãos Tomás e Ricardo Melo Gouveia foram eliminados, mas ainda vão tentar a sua sorte na Escola de Qualificação do DP World Tour. Pedro Lencart, Vítor Lopes e o amador Hugo Camelo deverão ter encerrado a época a nível internacional.

Para Ricardo Santos, de 40 anos, foi a sexta vez que passou o cut no Dom Pedro Victoria Golf Course e a terceira consecutiva, em 13 participações no mais importante torneio de golfe português.

Foi o único dos oito portugueses a jogar duas voltas seguidas abaixo do Par, sempre com cartões de 69 (-2), para um agregado de 138 (-4), exatamente o mesmo total de Tomás Bessa, que alinhou rondas de 67 e 71.

Os dois portugueses apuraram-se para as duas últimas voltas mesmo no limite do cut (-4), fazendo com que 73 jogadores se apurassem para o fim de semana.

O torneio de 2 milhões de euros em prémios monetários continua a ser liderado pelo inglês Jordan Smith (62+67), agora com 129 (-13), mas, entretanto, viu-se forçado a partilhar o topo da classificação com o malaio Galvin Green (64+65).

O melhor resultado na segunda volta foi de 64 (-7), alcançado por cinco jogadores, entre os quais o finlandês Tapio Pulkkanen e o francês Benjamim Herbert, que estão empatados (-12) na perseguição aos comandantes.

A terceira e penúltima volta do Portugal Masters começa amanhã (Sábado), às 8h25, já só com saídas do buraco 1.

O primeiro grupo a sair será exatamente o dos portugueses Ricardo Santos e Tomás Bessa. O facto de irem jogar com greens virgens e de serem apenas dois jogadores – só há dois grupos de apenas dois elementos, todos os outros são de três –, poderá proporcionar-lhes bons resultados e uma subida significativa na classificação.

Ricardo Santos enterra maldição do 18

O veterano Ricardo Santos mostrou que ainda tem muito nível e estofo do jogador que há dez anos escreveu uma das mais belas páginas do golfe português, quando venceu o Madeira Islands Open BPI de 2012, um torneio do então European Tour.

Chegou a andar com 5 pancadas abaixo do Par, mas o bogey no buraco 16 fê-lo cair para -3. Precisava de um birdie e no 17, um Par-5, as hipóteses seriam maiores, mas o putt não entrou e ficou tudo adiado para o último buraco.

Era obrigatório um birdie no 18 para passar o cut. E, neste caso, passar o cut significava muito mais do que é habitual.

O algarvio é 160.º no ranking europeu. Com um top-3 (quiçá um top-5) poderá subir aos 117 primeiros que irão manter-se no DP World Tour em 2023.

Mas se esse objetivo é algo utópico – a melhor classificação de Santos neste torneio foi o 16.º lugar há 10 anos –, é bastante mais real uma boa prova, um top-20, que possa levá-lo aos 145 primeiros do ranking.

Esse top-145 já o isenta da Segunda Fase da Escola de Qualificação que se disputa na próxima semana e na qual está inscrito. O top-145 mete-o diretamente na Final da Escola de Qualificação, daqui a duas semanas, em Tarragona, onde deverá estar Ricardo Melo Gouveia, hoje eliminado.

Havia, pois, muita pressão e a tarefa era ainda mais hercúlea por parecer haver uma espécie de maldição do antigo n.º1 português no buraco 18 do Dom Pedro Victoria Golf Course.

Ao longo da sua rica história no Portugal Masters, neste mesmo buraco 18, Ricardo Santos sofreu 3 duplos-bogey e 10 bogeys, o último dos quais ontem mesmo. Em 2015 falhou o cut por uma pancada com um bogey no 18.

Em contrapartida, só tinha convertido 3 birdies neste buraco: 1 em 2013 e 2 em 2020. Teria razões para tremer, mas agigantou-se.

Jogou bem e meteu a bola no green em duas pancadas. Viu-se do lado direito do green, com um putt de 7 metros e uma linha da direita a descer para a esquerda.

Os seus dois parceiros de jogo estavam mais ou menos à mesma distância, no mesmo local. O inglês Oliver Fisher falhou à direita. A seguir, o italiano Lorenzo Gagli falhou à esquerda. Ricardo foi o último e as mãos mostraram segurança – fez apenas dois ensaios e meteu a bola lá dentro. O rugido do público fez-se ouvir, o português sorriu e celebrou, enterrando a maldição do buraco 18.

Os outros portugueses

Agora, vai ter a companhia de Tomás Bessa, que está a viver uma bela época. Tornou-se no primeiro português a conquistar um título do Alps Tour, circuito em que terminou a temporada no 7.º lugar do ranking; Entrou diretamente para a Segunda Fase da Escola de Qualificação do DP World Tour na próxima semana; E é o único português a ter passado este ano o cut nos nossos dois torneios mais importantes, o Open de Portugal do Challenge Tour e o Portugal Masters do DP World Tour.

Em 2019 o jogador de Paredes que reside no Algarve, estreou-se na prova e falhou o cut. Em 2020, o profissional de 26 anos passou o cut e terminou em 64.º (+1). Em 2021 não jogou o Portugal Masters e esta semana quer continuar a progredir e melhorar o registo de há dois anos. Para já está a consegui-lo, pois hoje ainda andou em -5 e está com -4.

Foi bonito ver Tomás Bessa chegar à tenda de resultados e a primeira preocupação ter sido perguntar a Tomás Melo Gouveia como se tinha safado. Foi quase, mas o outro Tomás falhou o cut por 1 pancada, com um total de 139 (70+69), -3. Para ele segue-se a Segunda Fase da Escola de Qualificação para a semana, em Espanha.

O seu irmão mais velho, Ricardo Melo Gouveia, foi a surpresa da jornada. Tombou de 14.º para 84.º e foi eliminado com 140 (66+74), -2. Começou a semana como 120.º do ranking europeu. Veremos onde irá ficar no final do torneio, mas é provável que se apure diretamente para a Final da Escola de Qualificação, dentro de duas semanas. A jogar como fez ontem, tem tudo para manter-se no DP World Tour em 2023.

Pedro Figueiredo, que também acede diretamente à Segunda Fase da Escola de Qualificação, na próxima semana, encerrou o seu Portugal Masters no 109.º posto com 146 (71+75), +4. Pedro Lencart terminou a época internacional no 97.º lugar com 142 (72+70), Par. Vítor Lopes também fechou o ano internacional na 113.ª posição com 147 (74+73), +5. Finalmente, o amador Hugo Camelo estreou-se no DP World Tour em 117.º com 152 (74+78), +10.