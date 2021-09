Portugal Masters substitui torneio chinês no calendário do European Tour

O Portugal Masters vai substituir, esta temporada, o Volvo China Open no calendário do European Tour, devido à covid-19. A competição será realizada no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, entre 4 e 7 de novembro.

A 15.ª edição do evento português, dotada de 1,5 milhões de euros em prémios monetários, estava prevista para abril, mas foi adiada e reposicionada na semana do Volvo China Open, que se tornará num torneio nacional, segundo o Circuito Europeu, "devido às consequências da pandemia provocada pelo novo coronavírus."

Depois de adiado no início do ano, o Portugal Masters terá lugar logo após os três torneios disputados em Espanha, no mês de outubro, o Open de Espanha, o Andalucía Masters e o Maiorca Golf Open, que substituiu o também cancelado Trophée Hassan II.

Concluído o único torneio português pontuável para a 'Corrida para o Dubai', que há um ano consagrou o sul-africano George Coetzee como campeão, a temporada do European Tour termina logo a seguir, com a realização do DP World Tour Championship, no Dubai.