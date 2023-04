Portugal no último lugar em França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção nacional masculina de sub-18 terminou no último lugar o Match Quadrangular Boys 2023 que a Federação Francesa de Golfe organizou no Golf de Cannes Mougins.

Portugal somou 6,5 pontos, a prova foi conquistada pela Espanha com 17,5 pontos, seguida da Alemanha com 16,5 e da França com 13,5.

A equipa nacional perdeu com a França por 5,5-3,5, com a Alemanha por por 1,5-7,5 e com a Espanha igualmente por 1,5-7,5.

Portugal alinhou com José Miguel Franco de Sousa (Estoril), Pedro Sousa Machado (Oporto), Tiago Abrantes (Vilamoura), Pedro Santos Pereira (Aroeira), João Iglésias (Miramar) e Miguel Silveira (Miramar).